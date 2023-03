Le migliori cantine vinicole nei dintorni di Firenze

A caccia di tesori enologici: le cantine top intorno a Firenze

La Toscana è nota per la sua produzione vinicola di alta qualità di prestigio internazionale. Sono numerosi i produttori di vino che hanno saputo organizzarsi con grande lungimiranza imprenditoriale, dando vita alle Strade del Vino di Toscana: 500km di percorsi sostenuti da una solida federazione regionale di aziende agricole, che offrono a chiunque la possibilità di degustare il vino, l’olio ed i tanti cibi del territorio a marchio di qualità certificato.

In questo articolo vediamo le migliori cantine e aziende vinicole nei dintorni di Firenze che possono essere visitate. Anche se abitate lontani dalla città gigliata, non esitate a prenotare due o più macchine in affitto a Firenze per vivere un’esperienza enogastronomica indimenticabile con parenti ed amici. Ma ora partiamo!

Le Strade del Vino intorno a Firenze

Strada del Chianti Classico

Cominciamo a conoscere la porzione nord - orientale toscana, attraverso i 69 km della strada statale che si snoda fra Firenze e Siena. Questo è il cuore della Strada del Chianti Classico.

L’area è prettamente collinare, ricca di oliveti, querceti e poderose sorgenti alimentate da abbondanti piogge, tanto da rendere coltivabile e rigoglioso un terreno di norma sassoso. Questo è il segreto che permette la coltura di grandi vitigni autoctoni come il Colorino, il Sangiovese e il Canaiolo alla base del celeberrimo Chianti classico.

La Cantina Ricasoli a Gaiole in Chianti (SI) è una delle più importanti e storiche nel territorio sul confine fra le antiche repubbliche di Siena e Firenze. Francesco Ricasoli ha ereditato dal politico Bettino Ricasoli, noto in Italia come il “barone di ferro”, la creazione nel 1872 del Chianti Classico come lo conosciamo oggi.

Strada del Vino Vernaccia

La Vernaccia di San Gimignano è un vino bianco secco che viene prodotto esclusivamente nella città medievale che si erge su una collina e richiama turisti da ogni parte del mondo per ammirare le sue antiche torri. Questo vino, di cui si hanno notizie già dall’anno 1000, è stato il primo vino bianco della Toscana ad ottenere la Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) nel 1966 e ancora oggi viene prodotto secondo i rigidi standard stabiliti dal Disciplinare.

La Strada del Vino Vernaccia di San Gimignano è un itinerario di circa 20km che attraversa la campagna toscana, lungo la quale è possibile visitare alcune delle cantine più famose della zona, come la Cantina Il Colombaio, la Cantina La Lastra e la Cantina Fattoria dei Barbi. Queste cantine sono aperte al pubblico e offrono visite guidate e degustazioni di vino, ma è anche un'occasione per assaporare i prodotti tipici locali, come l'olio d'oliva, il formaggio pecorino ed i piatti della tradizione.

Non sono assolutamente da meno anche la Strada del Chianti Colline Fiorentine, la Strada del Chianti Rufina Pomino, la Strada del Vino di Montespertoli e la Strada delle Colline di Leonardo. Ciascuna con le sue peculiarità enogastronomiche e le note aromatiche differenti dei propri vini, fanno dei dintorni di Firenze una zona perfetta per spostarsi fra arte, storia, paesaggi e delizie per il palato.