SiViaggia, vacanze e mercatini di Natale: tutte le mete più consigliate

SiViaggia, vacanze di Natale e mercatini: tutte le mete migliori dove ritrovare la magia delle feste

I milanesi lo chiamano Ponte di Sant’Ambrogio (che si celebra il 7 dicembre), ma per tutti gli italiani è il Ponte dell’Immacolata, quello dell’8, che quest’anno cade benissimo e consente di organizzare una minivacanza di un giorno, un weekend o anche più. Il periodo è perfetto per muoversi: riaprono molti impianti sciistici - rimasti chiusi l’inverno scorso – e prendono il via i tanto amati mercatini di Natale.

Inoltre, le città d’arte si vestono a festa e meritano di essere scoperte anche d’inverno. SiViaggia, il magazine targato Italiaonline leader nel segmento Travel con i suoi 3,3 milioni di utenti unici mese, ha selezionato le mete più insolite dove andare in Italia, anche dell’ultimo minuto.

A partire da Trapani, che accoglie i turisti con una vivace atmosfera arricchita da concerti, mostre di presepi artistici e sfilate musicali. Nel vicino paese di Custonaci, inoltre, va in scena il Presepe Vivente nella suggestiva cornice della Grotta di Mangiapane. Al mare d’inverno? Perché no. Alassio, celebre meta delle vacanze estive, a dicembre si veste a festa e si trasforma in una magica Christmas Town. Mentre sul Lago di Garda, tra Sirmione e Desenzano, ci si può divertire tra mercatini e piste di pattinaggio sul ghiaccio vista lago e riscaldarsi, poi, nelle piscine termali degli hotel.