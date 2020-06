Starhotels riapre i propri alberghi lanciando l'iniziativa Un ritorno da Star

E’ una scelta coraggiosa ma sentiamo il dovere di lanciare un messaggio di ripresa all’intera filiera” dichiara Elisabetta Fabri, Presidente e AD di Starhotels

Il gruppo alberghiero fiorentino Starhotels della famiglia Fabbri annuncia la riapertura di altri alberghi situati nelle principali destinazioni italiane, che a partire dal 3 Giugno torneranno ad accogliere gli ospiti in piena sicurezza. Un messaggio forte da parte di Starhotels, primo gruppo alberghiero italiano per fatturato, che ha deciso di riaprire i propri alberghi, dopo aver tenuto continuativamente aperto il Rosa Grand di Milano, nonostante le difficoltà e le forti incertezze, con l’obiettivo di stimolare la ripresa del turismo e supportare il Made in Italy. Inoltre, per incentivare ancor di più la riscoperta della bellezza del viaggio in Italia facendo leva sul suo portafoglio unico di alberghi, Starhotels lancia un’iniziativa promozionale di forte impatto ed unica in Italia denominata “Un ritorno da STAR”. Chi sceglierà Starhotels potrà infatti godere di un’offerta speciale legata al programma di fidelizzazione I AM STAR: prenotando entro il 31 Agosto un soggiorno in Italia fino al 31 Dicembre 2020, si riceverà in regalo un voucher pari al 50% del valore del soggiorno stesso, che il cliente potrà utilizzare in maniera flessibile e in occasione di qualsiasi tipologia di viaggio, in uno qualunque dei 24 alberghi Starhotels in Italia entro il 31 Marzo 2021. Questa iniziativa si aggiunge a quanto già attuato da parte di Starhotels per venire incontro alle esigenze dei clienti, garantendo la massima flessibilità tariffaria per tutto il 2020. Il 3 giugno riapre le sue porte l’Helvetia & Bristol di Firenze, dimora storica dal fascino senza tempo situata nel cuore della città e da sempre luogo di ritrovo prediletto per viaggiatori e fiorentini che possono ora tornare a godere delle prelibatezze del Baretto del Bristol e del suo suggestivo salotto en plein air affacciato su Palazzo Strozzi.

Giovedì 4 giugno sarà possibile ritornare a vivere tutta la magia di Venezia con ritorno in grande stile dello Splendid Venice, l’hotel di lusso situato a pochi passi da Piazza S.Marco, che festeggerà la sua riapertura con un esclusivo concerto jazz per pochi ospiti. Riapre, sempre giovedì, anche il ristorante Le Maschere, un punto di riferimento non solo per i viaggiatori ma anche per tutta la città. Lunedì 8 giugno sarà la volta dell’Hotel d’Inghilterra di Roma, indirizzo celebre dell’ospitalità romana e punto di riferimento per il jet-set a due passi da piazza di Spagna, così come tornerà ad accogliere gli ospiti anche il Café Romano con il suo raffinato dehors affacciato su via Borgognona. Riaprirà l’8 giugno anche il Savoia Excelsior Palace, hotel leggendario dal fascino ottocentesco affacciato sul golfo di Trieste e location ideale per chi vuole trascorrere un soggiorno esclusivo a due passi dall’elegante centro storico triestino, potendo gustare anche la deliziosa cucina del Savoy Restaurant by Eataly. Starhotels riaprirà quindi gradualmente anche gli altri hotel che fanno parte del suo portafoglio di alberghi unico in Italia, offrendo la possibilità di poter scoprire tutte le bellezze per cui il nostro Paese è conosciuto nel mondo e del quale Starhotels ne è il suo ambasciatore.

“Dopo quasi tre mesi riapriamo finalmente e con grande coraggio i nostri alberghi” ha dichiarato Elisabetta Fabri, Presidente e AD di Starhotels. “Non è stata una scelta facile e dovremo affrontare molte difficoltà, ma sentiamo il dovere morale di ripartire nonostante tutto lanciando un messaggio di ripresa ai nostri collaboratori e all’intera filiera. E’ arrivato il momento di tornare a viaggiare e riscoprire il patrimonio di bellezza che l’Italia ha da offrire: in questa fase coraggiosa di ripartenza, vogliamo contribuire fattivamente ad un “nuovo Rinascimento” italiano, partendo proprio dalla nostra amata Firenze. Abbiamo la fortuna di vivere nel Paese più bello del mondo, con una ricchezza artistica e culturale senza eguali, meraviglie paesaggistiche e la cucina più amata. Ora è necessario proteggere questa «Grande bellezza» che è per noi fonte di grande orgoglio e di cui siamo ambasciatori, tutelando e valorizzando il Made in Italy. E’ giunto il momento di ripartire, di tornare a viaggiare, di vivere grandi emozioni. La ripresa dipenderà molto anche dalle nostre scelte. Oggi più che mai il nostro motto “L’Italia nel Cuore” è forte ed attuale.

Gli ospiti che torneranno a scegliere gli hotel del Gruppo avranno la garanzia di un soggiorno più che mai confortevole ed in perfetto stile italiano, cifra distintiva dell’ospitalità firmata Starhotels. Grande attenzione sarà dedicata alla sicurezza, grazie all’adozione delle misure rigorose incluse nel nuovo protocollo #bestarbesafe” e che risponde al claim “Ci prendiamo cura di voi”: un compendio di procedure di sicurezza, costituito con il supporto di un team di esperti nel rispetto delle disposizioni delle autorità sanitarie nazionali e internazionali, che sarà ulteriormente validato da un processo strutturato di certificazione interna.