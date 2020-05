Volotea riprende a volare e potenzia il proprio network in vista dell'estate

Due nuovi collegamenti da Torino per Catania (giornaliero) e Alghero (due a settimana), due frequenze settimanali da Trieste per Palermo, Lamezia Terme e Olbia, un nuovo collegamento, disponibile due giorni a settimana, da Napoli per Alghero. Dal 16 giugno, Volotea riprenderà a volare potenziando il suo network, offrendo un totale di 40 nuove rotte nazionali in Italia, Francia, Spagna e Grecia e con la riattivazione del servizio Airbus shuttle tra Tolosa e Amburgo.

“Vogliamo continuare a offrire ai nostri passeggeri ciò che sappiamo fare meglio, agevolando gli spostamenti tra città di medie e piccole dimensioni con grande flessibilità e nella massima sicurezza. Siamo orgogliosi di lanciare questa nuova rotta che, in questa fase di ripartenza del comparto turistico e di tutto il Paese, oltre a offrire una nuova opportunità di viaggio, rappresenta un messaggio positivo e di speranza. Volotea continua a investire in Italia, supportando il tessuto economico locale. Infine, stiamo valutando la possibilità di incrementare le frequenze su alcune delle nostre rotte domestiche, per permettere viaggi ancora più comodi ai nostri passeggeri”, commenta Valeria Rebasti, Commercial Country manager Italy&Southeastern Europe di Volotea.

”Il lancio della nuova rotta per Alghero del nostro partner Volotea in questo momento difficile ci fa guardare al futuro con speranza e positività, è un segnale estremamente significativo per il nostro mercato e per il territorio ed un buon auspicio di una rapida ripresa del traffico aereo da Napoli”, sottolinea a sua volta Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac.

E Giovanni Scalia, amministratore di Gesap: "E' un segnale importante per il capoluogo siciliano e il suo territorio, a conferma dell'eccellente lavoro dell'amministrazione comunale che ha ottenuto due importanti riconoscimenti: Palermo capitale della Cultura e il percorso arabo-normanno patrimonio dell'Unesco".