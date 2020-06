WeCosmoprof - le novità per l'industria cosmetica dal 4 al 10 giugno

Tutto è pronto per il lancio del primo evento digitale di Cosmoprof Worldwide Bologna: WeCosmoprof. Una nuova iniziativa a supporto dell’industria cosmetica, messa duramente alla prova dall’emergenza covid-19.

WeCosmoprof è una piattaforma che permette di unire i tre elementi alla base del successo di un business: networking, conoscenza del mercato e delle tendenze, aggiornamenti pratici.

Il software Cosmoprof My Match ospita oltre 3.000 aziende, che in questi giorni hanno aggiornato i propri profili con le ultime novità prodotto. Per accedere, è necessario registrarsi e creare il proprio profilo dal seguente link: https://www.cosmoprof.com/wecosmoprof/networking/

Una volta ottenuto l’accesso, giornalisti e influencer potranno contattare le aziende più interessanti per scoprire quali saranno i prossimi lanci sul mercato, e al contempo mettere a disposizione il proprio know-how per promuovere l’eccellenza del settore beauty.

Da non perdere, le sessioni di approfondimento e formazione di WeCosmoprof.

Ad offrire una visione del futuro dell’industria dopo l’emergenza, i 30 webinar di Cosmotalks – The Virtual Series, consultabili al link https://www.cosmoprof.com/wecosmoprof/knowledge/

Per uno sguardo al canale professionale in Italia, non perdete gli appuntamenti di Cosmo Virtual Stage: https://www.cosmoprof.com/wecosmoprof/training/cosmo-virtual-stage/

I webinar, organizzati con la collaborazione di agenzie di trend e design, associazioni di categoria ed esperti internazionali, possono essere seguiti in diretta previa registrazione.

Molte anche le presentazioni degli espositori di Cosmoprof Worldwide Bologna: per aggiornamenti sui nuovi servizi e sulle nuove tecnologie implementate per rispondere alle esigenze del mercato, è necessario accedere al seguente link: https://www.cosmoprof.com/wecosmoprof/training/webinar-espositori/