Zuckerberg, la nuova app Threads diventa il top competitors di X di Musk

Threads, la nuova creatura di Meta guadagna 175 milioni di utenti in un anno

In soli 12 mesi dalla sua nascita Threads il nuovo social di Meta sta diventando il più serio competitors di X (un tempo Twitter) del multimiliardario Elon Musk. Threads è una rete dedicata al microblogging. Permette agli utenti di pubblicare e condividere testi, immagini e video, rispondere, ripubblicare e mettere i tanto desiderati “like” ai post più attrattivi.

La scommessa di un anno fa di Mark Zuckerberg per creare un’alternativa al “vecchio” Twitter sembra essere sulla strada della vittoria. Infatti in soli 365 giorni il nuovo social ha raggiunto i 175 milioni di utenti mensili attivi. E questo anche grazie alla promozione che Threads riceve per il collegamento a Instagram e alle sue centinaia di milioni di utenti. Quindi, adesso il social di Meta, rappresenta il più agguerrito avversario di X. I “fili” di Meta contro i “tweet” di X hanno raggiunto i 100 milioni di utenti registrati in soli cinque giorni. Un record per una nuova app.

Threads, le differenze rispetto ad X

Ma con quali differenze rispetto ad X il nuovo social sta affascinando gli utenti? Pur essendo nella tecnologia molti simile al social di Musk, Threads è più gentile, meno politicizzato e “violento”. Meno politica e notizie e stimolo a conversazioni e commenti incisivi ma educati sull'attualità: La logica che sta dietro a questa scelta è spiegata chiaramente da Adam Mosseri, responsabile di Instagram e Threads su Meta “Penso che il nostro social sia qualcosa di molto delicato. Prendiamo un tema caldo in questo momento, come la guerra a Gaza. Vuoi davvero mostrare alle persone contenuti con un'opinione molto forte, sia filo israeliana che filo palestinese, da un account che non hanno scelto di seguire? È una situazione piuttosto precaria e una cosa presuntuosa da fare. Potresti forse attirare più attenzione con questo? Probabilmente. Ne vale davvero la pena? Vale la rabbia che potrebbe derivare dagli errori che potresti commettere? È difficile dire che ne valga la pena”. Rabbia e polemiche erano, ancor prima dell’acquisto di Elon Musk, il leitmotiv caratterizzante le discussioni su X.

La scommessa che Zuckerberg sembra stia vincendo è invece quella di dare spazio ad una rete dal tono diverso, dove ogni utente può’ scegliere gli argomenti che interessano senza indugi. X comunque continua ad avere più utenti totali. Nell’ottobre 2022 il social network ha superato i 500 milioni di utenti mensili attivi, e circa 215 milioni di utenti giornalieri. Dal canto suo Musk ha annunciato alcune variazioni : la rimozione dei contatori “retweet” e dei “mi piace” sotto ogni messaggio, lo spostamento della posizione del contatore delle visualizzazioni e delle opzioni per rispondere o rispondere. Ma la guerra tra i due colossi è appena cominciata.