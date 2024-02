Ammazza un gatto e 4 mesi dopo uccide un passante: condannata all'ergastolo

Il giudice: "La decisione di uccidere non è stata una reazione a qualcosa. Un piano studiato e messo a punto per mesi"

Ergastolo, è questa la condanna inflitta da un tribunale inglese a Scarlet Blake, 26enne accusata di aver ucciso un passante in strada ad Oxford nel luglio del 2021, un ingegnere spagnolo Jorge Martin Carreno. Pochi mesi prima aveva ucciso il gatto del vicino, facendolo a pezzi e filmandosi.

La sentenza dei giudici

"La decisione di uccidere non è stata una reazione a qualcosa che lui aveva detto o fatto e neppure una decisione presa con rabbia. E' arrivata al culmine di un piano studiato e messo a punto per mesi", ha riferito il giudice durante la sentenza.

Ha continuato: "Vi sono ampie prove che Blake traeva gratificazione sessuale dallo strangolamento. Sono sicuro che hai tratto piacere dall'uccidere Jorge come hai tratto piacere dall'uccidere il gatto”.

La vicenda

Quattro mesi prima del delitto, la 26enne aveva diffuso in streaming l'atroce uccisione del gatto del suo vicino. Dopo aver attirato l'animale con un boccone di cibo in un trasportino, lo legò con un nastro e lo uccise con un coltello.

Successivamente, compì altri atti terribili sul cadavere, come metterne i resti in un frullatore. Durante il video, in sottofondo veniva riprodotta la canzone dei New Order True Faith.