Ascolti tv, la d'Urso sorprende ancora: quei picchi di share del 26%

"Prendere la linea al 7% di share e chiudere al 26% di share. Questo è quello che siete riusciti a fare ieri sera": parola di Barbara d'Urso, che sui social festeggia un altro successo del suo fortunatissimo programma.

Tra i talk della domenica sera, Live non è la d'Urso resta quello più seguito con una media del 12% (con picchi del 26% e ben 3 milioni di spettatori, oltre a 9 milioni di contatti sui social) mentre Fazio oscilla tra il 10% e il 7,8% e Giletti 5,6% -7,1%.



Live non è la d'Urso, come avviene ormai da tempo, affronta in tutta la prima parte l'emergenza Coronavirus con il prof. Remuzzi ospite in collegamento. Poi ampio spazio alle interviste e al talk. Non mancano neppure le cinque agguerrite sfere contro Alba Parietti e Rita Rusic. Poi la saga degli Zenga. Tutto, insomma, in questa puntata fa pensare ad un altro successo. E in Rete l'hashtag va in trend topic: diventa la parola più cliccata in Rete.