Ascolti tv, The Voice Senior vola. Speciale Piazzapulita sopra al 5%

Ascolti tv, The Voice Senior stravince contro Caduta Libera Campionissimi

'The Voice Senior' di Antonella Clerici su Rai1 è stato il programma più seguito negli ascolti tv della prima serata di giovedì 23 dicembre 2021 con 3.736.000 spettatori e il 19.8% di share. Al secondo posto, 'Caduta Libera Campionissimi' con Gerry Scotti su Canale 5 che viene visto da 2.084.000 spettatori e il 12.1% di share.

Ascolti tv, Rai2 sul podio con il film di Natale. Speciale Piazzapulita porta La7 al 5,1%

Rai2 sale sul podio degli ascolti tv con 'Un Natale senza tempo' che piace a 1.319.000 spettatori e fa il 6% di share. A seguire tra gli altri programmi in prime time: 'Città Segrete' su Rai3 (1.204.000 spettatori, share 5.7%), 'Now You See Me 2 - I maghi del crimine' su Italia 1 (1.180.000 spettatori, share 5.8%), 'Speciale Piazzapulita' su La7 (1.066.000 spettatori, share 5.1%), 'The Family Man' su Rete4 (826.000 spettatori, share 4.2%), 'La leggenda di un amore: Cinderella' sul Nove (323.000 spettatori, share 1.6%), 'Un Natale con i fiocchi' su Tv8 (311.000 spettatori, share 1.5%).

Ascolti tv, Controcorrente di Veronica Gentili al 4,3%. Otto e Mezzo supera il 7%

In access prime time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno vince la fascia degli ascolti tv con 4.661.000 spettatori e il 20.6%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.648.000 spettatori pari al 16.1%. Su Rete4 Controcorrente di Veronica Gentili viene scelto da 952.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 915.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo convince 1.632.000 spettatori (7.2%).