Ascolti tv, Adriana Volpe va a Tv8, ma strizza l’occhio a Signorini

“Se Alfonso mi chiamasse non ci penserei un minuto...”, parola di Adriana Volpe. La sua frase fa cadere il gelo perché sta per tornare in video grazie ad un nuovo format targato Sky (su Tv8). Tutto dopo il Gf Vip, che le regala tanta popolarità.

Sfumata l’ipotesi weekend su Mediaset, dove sarebbe stata alla conduzione di un nuovo programma del sabato, la Volpe strizza l’occhio a Tv8. Presto sarà in onda al mattino. Ma in un’intervista a SuperGuidaTv si candida a diventare opinionista del Grande Fratello Vip targato Signorini, che partirà a settembre.

“Ho lasciato il cuore nella casa del Grande Fratello, ho trovato una famiglia in Mediaset ed Alfonso si è dimostrato un vero amico in questi mesi. Se Alfonso mi chiamasse, non ci penserei neanche un minuto, anche perché sarebbe pienamente compatibile con il mio programma”, racconta la Volpe.

Ma il suo contratto, a quanto pare, sarebbe stato messo nero su bianco per tutta la prossima stagione tv. Quindi sembrerebbe difficile immaginare la Volpe al posto di Wanda Nara o di un’altra opinionista. Ovviamente, l’idea all’ex conduttrice de I fatti vostri non sembra affatto dispiacere.

Poi puntualizza qualcosa in più sulla nuova avventura: “Saremo in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì per aprire finestre sul mondo dell’informazione, dell’intrattenimento e parleremo di storie di vita. Avremo un bellissimo studio, il più grande di Sky e sono parte di una squadra che mi piace definire una vera e propria carrozzata di numeri uno. Lavoreremo in sinergia con Sky Tg24 e con Alessio Viola, un vero fuoriclasse, vi faremo compagnia per un anno”. Da nostre fonti si tratta di un programma di ben 4-5 ore di diretta. Al mattino. Quindi contro la corazzata del daytime. Un’avventura in salita? Forse sì.