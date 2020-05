Ascolti tv, Benigni fa flop. Vince Bonolis. E’ la legge di (Ciao) Darwin?

Benigni contro Bonolis. Replica contro replica. Palla al centro. Due titani duellano. Ma vince Bonolis con le sue immancabili frasi a raffica, passeggiate velocissime in studio, primissimi piani. Senza esitazione, anche in replica, stravince.

Benigni, con I dieci comandamenti su Rai1, viene messo KO da Mediaset. E' la legge di Darwin, anzi di "Ciao Darwin" (il super show di Bonolis) la protagonista del sabato sera. Piazza pulita di ascolti e share con oltre il 22% di share e quasi 5 milioni di spettatori: un altro bel colpo per Bonolis. Benigni - il solito Benigni con pause e sudore in fronte - si ferma al 14,1% di share e 3.466.000 spettatori, regalando in ogni modo una pagina di cultura molto bella alla rete ammiraglia Rai e all'Italia intera.

E' infuocato il tweet di Luca Bottura, attento giornalista con il tocco sapiente e ironico (mai volgare). Sui social dice: "È uno scandalo che i Dieci Comandamenti di #Benigni sia costato 150.000 euro a replica, cioè un terzo di un qualunque show di prima serata. È veramente troppo poco". Una frase che lascia libera l'interpretazione. In altri termini: una frase nel solco del vero diritto di critica. Che ognuno può (e deve) esprimere. Sempre. Senza offese, ma con ironia e "in punta di penna".