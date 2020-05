Ascolti tv, la Guaccero “non va in bianco” e raddoppia su Rai2

Pugliese doc. La sua prova del fuoco, superata in modo brillante, è stato lo show in prima serata su Rai1 con Enrico Ruggieri (un programma fortemente voluto dall’ex direttrice di Rai1 Teresa De Santis). Adesso per Bianca Guaccero arriva una nuova promozione: la riconferma a Detto fatto per la prossima stagione e un appuntamento settimanale in più di sabato. E' questa la prima indiscrezione delle ultime ore, che trapela da viale Mazzini dopo una delle tante riunioni dei dirigenti per i nuovi palinsesti (in via di definizione in queste ore).

Da alcune settimane il programma della Guaccero era finito nella bufera perché, secondo le malelingue, avrebbe chiuso. Notizia che ha avuto tutto il sapore della fakenews fin da subito. Ora la Guaccero vince e raddoppia. Il format sui make-up, bellezza e intrattenimento anima il pomeriggio di Rai2.

“Non è che non vogliamo tornare o che non ci fanno tornare – aveva detto Bianca - Stiamo lavorando per poter tornare in sicurezza, rispettando le varie misure”, aveva detto Bianca. E poi Jonathan Kashanian, ospite fisso del programma, era intervenuto dicendo: “Ragazzi, per adesso non c’è stata alcuna comunicazione, lunedì 4 maggio non ritorniamo in onda – ha specificato -, ce l’avrebbero detto e noi lo avremmo detto a voi. Per adesso non torniamo”.

Intanto, in questi giorni, la Guaccero si è data al web (come del resto tanti big della televisione) con un format adattato alle esigenze di questi giorni. Un altro successo. Come era prevedibile.