Ascolti tv, Bonolis vince e convince (anche la Rai). L’indiscrezione bomba

Vince ancora. Anche in replica. Mediaset sale sul podio nella serata del sabato. Ieri, Ciao Darwin - il gioiellino televisivo di Bonolis- ha vinto: con il 19.2% di share e quasi 5 milioni di spettatori battendo Massimo Ranieri, su Rai1, con il 13.3% di share e 3,2 milioni di italiani davanti alla tv.

Prima serata vinta da Canale 5, vinta da Bonolis. Eppure tra pochi mesi Bonolis potrebbe salutare il "Biscione". Definitivamente. Questo è quello che si vocifera negli ambienti televisivi. Un addio clamoroso.

L’uomo dei record televisivi - che pronuncia una raffica di parole senza un attimo di esitazione - dopo l'ennesima vittoria potrebbe alzare ancora di più la posta in palio. Bonolis è sinonimo di garanzia e affidabilità totale. Un fuoriclasse della televisione come pochi altri. E la sua vittoria in replica diventa la "prova del nove" per chi legge i numeri e le curve degli ascolti.

Rai1 lo sa bene ed è per questo che, da rumors, avrebbe messo gli occhi su di lui da tempo. Obiettivo: portare linfa vitale agli ascolti. Magari con una serie di prime serate. Il manager di Bonolis, Lucio Presta - come vi abbiamo raccontato - da alcune settimane avrebbe incrinato i rapporti con il Biscione. Anche Paolo, da quando è andato in onda “Avanti in altro” in replica per l’emergenza Coronavirus, avrebbe storto il naso. Ma queste sono soltanto indiscrezioni. Nulla di più.

Intanto, in queste ore Bonolis sta scaldando i motori sui social, dove è presente soprattutto grazie a sua moglie Sonia Bruganelli: una valida imprenditrice del settore televisivo. La sua azienda, infatti, è un gioiellino. I beninformati ci dicono che Sonia lavori tantissimo, spesso fianco a fianco con suo marito. Ed è in questi giorni di quarantena che è nato un nuovo format su “SdlTv”, la piattaforma creata proprio dalla Bruganelli.

E’ ricca di contenuti imperdibili. Vale la pena visitarla. “La stanza del medico”, questo il titolo della nuova trasmissione web di Bonolis, è in streaming dal 21 aprile. Gli occhi di tutti i telespettatori, in questi giorni, sono puntati sulla trattativa che potrebbe essere iniziata in viale Mazzini. Mistero per adesso. Gli ascolti, però, continuano a sorridere con grandi numeri a Bonolis.