Ascolti tv, “Inaccettabile abbraccio”: Laganà (Cda Rai) contro Mara Venier

Accade di tutto. A Domenica in va in scena un abbraccio tra Mara Venier e Romina Power (ospite in studio dopo la morte improvvisa di sua sorella). Mara la abbraccia. "Non me ne frega niente del fatto che non ci dovremmo abbracciare", dice la Venier all'ex moglie di Al Bano. E abbraccio fu. Alla faccia del distanziamento sociale.

Scoppia una vera polemica. Il gesto fa infuriare Riccardo Laganà, membro del CdA Rai. Che sbotta su Twitter: "Si chiede il giusto rispetto delle ferree regole sul distanziamento fisico anti-covid19. Quel ‘non me ne frega niente’ è uno schiaffo, su Rai1, alle leggi, al lavoro della TF aziendale ed a tutti i colleghi/e che lavorano a rischio contagio. Tutto ciò è inaccettabile”.

Domenica in, giunta ieri all'ultima puntata, chiude con una "gatta da pelare". Cosa accadrà adesso? Quell'abbraccio, in pieno clima di distanziamento sociale, potrebbe diventare una spada di Damocle. Condizionale d'obbligo. Il resto è storia di queste ore.