Ascolti tv, la d’Urso con picchi di 6 milioni fa “piazza pulita”

Il talk della domenica lo vince di nuovo Barbara d'Urso. Live, con picchi di 6 milioni di telespettatori e 20% di share, vince la serata (nella media il programma registra il 12,2%). Giletti e Fazio, messi ko dalla d'Urso, duellano a distanza. Contro Fazio vince Giletti: 9% di Non è l'arena contro il 7 - 8% di Che tempo che fa. Sembra che stamattina il cavallo di viale Mazzini abbia scalpitato abbastanza, visto che Fazio ieri ha perso di nuovo dopo la domenica di Pasqua (quando era in onda da solo, senza controporgrammazione avversaria). Insomma, per lui una domenica da dimenticare. La d'Urso è stata incoronata ancora una volta regina dei talk.

I numeri di Live non è la d'Urso sono alti anche nei contatti: 11 milioni su Twitter dove l'hastag è sempre in tendenza. Lo speciale Coronavirus, con il Minsitro Francesco Boccia che ha sapientemente raccontato la Fase2 con chiarezza e determinazione, poi gli esperti in studio e le proiezioni per l'estate che è alle porte. Ma anche tanto spettacolo - con gli artisti pronti a lanciare l'ennesimo grido d'allarme - e gossip. Clizia e Paolo Ciavarro, Valeria Marini e il fidanzato Gianluigi. Alla fine, in chiusura, l'intervista a Luigi Favoloso (ex di Nina Moric) che è indagato dalla Procura di Milano con l’accusa di maltrattamenti e stalking.