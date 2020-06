Ascolti tv, Mediaset: “I programmi della d’Urso sono confermati”

"Giusto per precisare”, cinguetta Mediaset dall'account ufficiale. I programmi di Barbara d’Urso sono confermati tutti. Dal primo all'ultimo: “Live” - che andrà in onda nell'ultima puntata di stagione domenica sera - “Domenica Live”, “Pomeriggio5” e nel 2021 il "Grande Fratello Nip" (inserito nel prossimo palinsesto). C'è tanta attesa per il reality della d'Urso, madrina assoluta del Gf.

Intanto, il tweet di Mediaset toglie ogni dubbio. Zero doppie interpretazioni. E le malelingue restano a bocca asciutta: nessuna cancellazione dei programmi di Barbarella. La fonte è primaria. Ufficiale.

Mediaset, sempre dall’account social, annuncia anche le date: Pomeriggio5 dal 7 settembre, Live e Domenica Live dal 13 settembre. Caso chiuso. Il tweet di Mediaset mette a tacere ogni chiacchiericcio (che si è rivelato una fake news), lasciando spazio solo alle notizie ufficiali che passano attraverso la Rete.



La regina di Cologno, intanto, lavora all'ultima puntata stagione di Live (che si è confermato di nuovo leader tra i talk) prima della pausa estiva. Poi da settembre si riaccenderanno i riflettori a Cologno Monzese. Picchi di share altissimi, che superano il 20% con un boom anche sui social: da Twitter a Instagram, passando per Tik Tok. Puntualmente vengono superati i 10 milioni di contatti. E ai piani alti di Cologno si brinda. Ancora una volta.