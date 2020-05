Ascolti tv, numeri da capogiro per la d’Urso. Live vola con picchi del 22%

A Cologno Monzese, quartier generale di Mediaset, ancora una volta il lunedì ha l'oro in bocca. Appena arrivano i dati di ascolto di "Live", il super show di prima serata, è festa.

La d'Urso continua a volare con una media di ascolto che si aggiudica la leadership tra i talk della prima serata della domenica. Con il 12.6% di media e quasi 2,3 milioni di spettatori Live è il talk più seguito della prima serata. Ma i picchi del 22% di share con 3 milioni di italiani alla tv mandano in tilt i competitors, Fazio e Giletti. Che si fermano molto prima. Che Tempo che fa di Fabio Fazio oscilla tra l’8,3% e 7.6% di share e Non è l'arena di Massimo Giletti inchioda al 7.1%. Ancora una volta è derby tra La7 e Rai2 mentre la d'Urso vola in corsia di sorpasso.

Live totalizza anche 11 milioni di contatti in Rete con tantissime notizie battute in tempo reale dalle agenzie. Il Ministro della salute Roberto Speranza, ad esempio, parla dalla d'Urso alla vigilia della ripresa del 18 maggio facendo chiarezza sulla Fase2. Ed è boom sui social, tra tweet e interazioni.

Ma la puntata prosegue con lo speciale Coronavirus, un'ampia pagina dedicata a Silvia Romano. Poi lo scoop su Gina Lollobrigida. In collegamento dalla Spagna parla, per la prima volta, Maria Pilar: la donna che avrebbe sposato per procura (al posto della diva) Rigau.