Ascolti tv, quei numeri di Signorini: trionfo per Mediaset

Ventinovesima puntata. Sempre in diretta e gli ascolti volano: Signorini sfonda il muro del 20% di share con una sequenza da capogiro. Questi numeri, un vero record, fanno gioire i piani alti di Cologno Monezese (quartier generale di Mediaset), soprattutto a Natale.



Il Gf vip più longevo della storia dei reality, sei mesi in totale fino al 26 febbraio, supera ogni traguardo. Vince e convince. Sorpassa tutti facendo parlare siti e giornali. Ma soprattutto, regala tante emozioni: nella casa di Cinecittà i concorrenti raccontano storie personali, che Signorini mette sapientemente a fuoco. Scontri e lacrime, come è logico che accada, ma anche abbracci e baci.

Giovedì andrà in onda la trentesima puntata di questa edizione, ne mancano ancora dodici al gran finale. Ma i numeri di Signorini, che ha agguantano un vero record, sono praticamente irraggiungibili. C'è un altro dato da non dimenticare nel 2020 del direttore di "Chi". L'anno che sta finendo gli regala due Gf vip: uno in pieno lockdown e poi quello in corso.

Così, Alfonso il 31 dicembre - oltre al gran galà in tv - festeggerà la cinquantesima puntata del 2020 alla guida del Grande Fratello vip (la quarta edizione va in onda dall'8 gennaio all'8 aprile ed il Gf vip 5 inizia il 14 settembre).

E gli ascolti sorridono a Signorini, che supera brillantemente la prova del fuoco. Una laurea da conduttore con 110 e lode.