Ascolti tv, Signorini fa cifra tonda e vince a colpi di share

Puntata numero 26. Rigorosamente in diretta. Alfonso Signorini, sicuramente punta di diamante di Mediaset, porta a casa un altro risultato clamoroso. Vittoria a colpi di share. Il suo Grande Fratello vip, tra colpi di scena ed emozioni, incassa il 20% di share contro il 17% di Rai1 (dove va in onda il film con Julia Roberts). E a tarda notte lo share impazzisce: GF Vip Night dall’1.23 all’1.29 si piazza al 29.5%.

Non vanno bene le altre Reti: "Guarda… Stupisci – Special Selection" frena al 4.3% di share su Rai2. Invece, Quarta Repubblica totalizza poco più di un milione dispettatori con il 5.6% di share. Su La7 Otto e Mezzo – Speciale Obama registra 600.000 spettatori con uno share del 2.4%. Tv8, con Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate, segna l’1.4%. "Svalvolati on the Road", su Nove, il 2%.

Mediaset vince a colpi di share e incassa un successo dopo l'altro con il reality condotto da Signorini, che porta i sentimenti (e le storie dei concorrenti) in prima serata su Canale5. Le lacrime della Ruta per la sua amata mamma sono fanno schizzare lo share come, de resto, i consigli di Cristiano Malgiglio e i colpi di scena. Che non mancano mai. Ora si vocifera di un ripescaggio tra gli ex gieffini. Sarà vero? Mistero.