Ascolti tv, un altro boom per la d’Urso: picchi di share pazzeschi

Si brinda di nuovo a Cologno Monzese. Ancora una volta Live non è la d'Urso supera i competitors Fazio e Giletti attestandosi come talk leader della domenica sera.

Ecco i dati: la d'Urso registra in media il 16% di share con picchi del 28% e quasi 4 milioni di spettatori. I contatti volano sui social a 10 milioni. Dall'altra parte, su Rai3 e La7, frenano Fazio e Giletti. Il primo al 10.3%-9.4%, il secondo al 4.8%-5.7%

Nel salottino di Barbarella, che ha dedicato un'ampia parte del suo programma all'emergenza Coronavirus, arriva Garko. Un'intervista face to face che fa schizzare lo share. Poi le sfere: confronto-scontro. E ancora Otelma con la Cipriani nell'ascensore faccia a faccia. Infine la storia di Angela di Mondello, la signora diventata famosa per la frase "Non ce n'è Covid".

Una ricetta preziosa, quella della d'Urso. Che vince ancora una volta come leader nel talk della domenica sera. E la concorrenza si lecca le ferie.