“E’ una boiata pazzesca”, Vittorio Feltri senza freni asfalta Tiziana Panella

Vittorio Feltri senza freni. Il fondatore di Libero asfalta Tiziana Panella, la conduttrice di Tagadà (il programma di La7). “Tagadà non è una brutta trasmissione: è una boiata pazzesca. Tiziana Panella è bravissima nel distillilare banalità impressionanti”scrive Feltri su Twitter.

Il talk pomeridiano della Rete di Urbano Cairo si attesta intorno ai 500 mila spettatori sfiorando il 4% circa. Tagadà, ovvero una giostra meccanica che vediamo nei lunapark, non convince Feltri. Ma nemmeno i telespettatori, visto che in quella fascia oraria - dalle 14.15 alle 18 - è in sovrapposizione con i colossi della televisione, che si posizionano in corsia di sorpasso. Una "tegola" per la Panella che non vince. E non convince. Incassa il duro colpo del direttore Feltri. Tasto flop per la conduttrice di La7 nella nostra ascensore. Del resto come per il Tagadà è normale fare su e giù.