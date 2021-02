Karina Cascella apre un ristorante, “Darò lavoro a 15 persone...”

Una vera e propria virata imprenditoriale. Karina Cascella, personaggio televisivo molto influente con 1,5 milioni di followers, apre un ristorante a Bergamo (la città che in qualche modo l'ha adottata in questi anni). “Un omaggio a Bergamo per ripartire ripartire dopo un anno buio", svela ad RTL102.5 News la Cascella. "Daremo lavoro a 15 persone, molti curricula sono arrivati tramite il mio account Instagram".

A Bergamo sta per nascere “Matambre”, un ristorante che avrebbe dovuto aprire i battenti lo scorso anno. Il nome di questa nuova attività è quello di un taglio di carne argentina. Così, dopo il primo Lockdown che ha spiazzato tutti, Karina Cascella ha deciso di non mollare. Rimboccandosi le maniche.

“Quando abbiamo rilevato il nuovo ristorante eravamo tranquilli. Poi è arrivato il Covid. E ci siamo detti: che facciamo? Stavamo per iniziare i lavori di ristrutturazione. Ci siamo fermati”, racconta. Ora, Karina è pronta per iniziare questa nuova avventura. “Di certezze in questo periodo molte poche, ma crediamo nel futuro. Lo facciamo per la nostra bambina che ha 10 anni. Adesso ripartiamo”.

Appena la Pandemia finirà Karina vuole spalancare le porte del suo ristorante a tutti, dalla mattina alla sera. "Adesso, ci regoleremo in base ai colori delle regioni e a quello che i Dpcm impongono. Rispettare le regole è fondamentale per uscire da questo incubo”, dice. Matambre aprire i battenti da sabato.