Quella frase di Signorini ha il sapore della gaffe e la Rete difende Malgy

Grande Fratello vip. Grande attesa. Ma anche grande show. E non mancano le gaffe. Così, tra un "vippone" che entra nella casa e un RVM dedicato alla storia dei concorrenti, spunta anche una frase che al popolo della Rete non sfugge. Infatti, Alfonso Signorini presenta Antonella Elia come l'unica concorrente diventata opinionista dopo il Grande Fratello. Ma non è così.

La Rete, sempre molto attenta, si scatena. E fioccano tweet a difesa di Cristiano Malgioglio, che da ex concorrente del primo Gf Vip è diventato opinionista del Grande Fratello targato Barbara d'Urso.

Adesso, nei corridoi Mediaset si vocifera che Malgy possa tornare a sedere in quegli studi come opnionista. Perchè la d'Urso, da rumors, potrebbe essere in onda con il suo Gf nel 2021. E se con Malgy ci fosse anche la Lecciso? Sarebbe un vero boom di ascolti. L'ultima ospitata al Live (che li ha visti insieme) ha mandato in tilt la curva dello share. Praticamente schizzata in alto. Al massimo.