Ieri sera in un programma famoso di una rete televisiva altrettanto nota, giusto per aggiungere panico al panico dei più deboli, è stato inquadrato il reparto di terapia intensiva di un ospedale del Nord, con la ripresa di pazienti intubati per complicanze respiratorie da Coronavirus! Ecco....questa è usurpazione del legittimo e sacro diritto del malato alla privacy! Se io fossi uno di quei pazienti che ne esce vivo, ovviamente farei denuncia! VERGOGNA mediatica!