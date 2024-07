Con 45 mila euro Lorenzo Marini polverizza i suoi record d'asta

Lorenzo Marini, nuovo record d'asta con "Futurtype 2019"

Risultato eccezionale per Lorenzo Marini oggi all'asta 468, arte moderna e contemporanea, di Capitolium art. Futurtype 2019, tecnica mista su tela di cm. 150x200, ha polverizzato tutti i record del maestro padovano, sfiorando quota 45 mila euro (diritti inclusi).

Si tratta di un'opera con una storia importante, esposta presso i Musei Civici Palazzo Buonacorsi, a Macerata, oltre che alla galleria Gracis di Milano. Il risultato arriva a meno di due mesi di distanza da un'altra ottima performance in asta, quando, sempre a Capitolium, “Where unspoken words end”, tecnica mista su tela di cm. 100x100 era stato battuto a oltre 25 mila euro.

Il record precedente del Maestro, realizzato con Windtype, ad Art Rite Auction House, di 25.890 euro (diritti inclusi) resisteva da quasi tre anni.

Evidentemente la presenza di Marini tra gli artisti ufficiali della Biennale di Venezia attualmente in corso ha galvanizzato i collezionisti. A palazzo Albrizzi l'artista ha in mostra un polittico composto da quattro pannelli della dimensione complessiva di 2 metri per 2, dedicata ai “Black hole”, gli affascinanti corpi celesti.

Domani il Maestro della TypeArt inaugura a Forte dei Marmi, all'Oblong Contemporary Gallery, la mostra “Omaggio a Ertè”, BodyType, 16 opere sul corpo come linguaggio.