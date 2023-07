Obelisk di Lorenzo Marini e Main Discount di Halsey, trova la differenza

La Type Art di Lorenzo Marini influenza i giovani artisti americani

Diversi collezionisti e operatori della contemporary art, quando hanno visto, sul portale specializzato Artsy, l’installazione “Main Discount”, presentata dalla prestigiosa galleria David Kordansky, con sedi a Los Angeles e New York, hanno pensato si trattasse di un “obelisco” del Maestro della Type Art Lorenzo Marini.

L’artista padovano, ma milanese d’adozione, nel 2020 aveva ideato i “Go-Go Obelisk”, sculture a forma di parallelepipedo, con base quadrata, con lato di circa 30 centimetri e altezza di circa 2 metri. Le superfici, specchiate, sono coperte dalle “lettere liberate”, protagoniste della Type Art, il movimento presentato dal Maestro nel 2016 durante una personale alla Permanente di Milano e teorizzato dal “Manifesto per la liberazione delle lettere”.

Logico quindi che “Main Discount”, parallelepipedo dalla base quadrata di cm.60 di lato, alta quasi 2,5 metri, con superficie in foglia d’argento specchiante, arricchita da immagini che richiamano loghi e packaging, desse l’idea di una declinazione degli obelischi mariniani. Invece l’autore dell’installazione è una giovane artista di Los Angeles, la 35enne Lauren Halsey, che l’ha realizzata quest’anno. Apprezzata per il suo lavoro, ma mai passata in un’asta internazionale.

Marini dunque ha fatto scuola negli Stati Uniti. Il lavoro della contemporary artist californiana rientra a tutti gli effetti nel movimento Type Art. È estremamente improbabile che Halsey non fosse a conoscenza delle opere di Marini, artista ben noto negli States, dove ha tenuto numerose mostre personali e dove, tra gennaio e febbraio è stato protagonista di un tour coast to coast. Partite da Art Palm Beach, le sue installazioni sono arrivate a L. A. Art Show, la più importante esposizione di arte visiva della Costa occidentale.

La serie Go-Go Obelisk ha poi notorietà internazionale. Nel 2021, “obelischi” sono entrati nella collezione permanente dei Musei Palazzo Buonaccorsi di Macerata, mentre nel giugno del 2022 un Go-Go Obelisk è stato aggiudicato in un’asta di contemporary art, presso l’auction house Art Rite, a quasi 20 mila euro. Il nome dell’acquirente è strettamente riservato, ma pare si tratti di un noto collezionista americano.

Nell’immaginario collettivo, Halsey si sarebbe in qualche modo ispirata ai lavori di Marini. Ne è convinto, secondo un sondaggio, l’87% del campione. La cifra raggiunta dalla vendita di “Main Discount” non è ancora resa pubblica. Fonti attendibili riferisco che si tratti di circa 80 mila euro.