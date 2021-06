Il sottile doppio gioco della linea cinese

Quanto accaduto pochi giorni fa è lo specchio di ciò che si sta riflettendo sul mondo delle criptovalute.

Due gli episodi. Due le scelte. Ricadute dolorose ma non sembra che i motivi siano quelli effettivamente dichiarati.

La prima bomba si è avuta giovedì 13 maggio con le dichiarazioni via tweet del Ceo di Tesla, Elon Musk sulla possibilità, quasi certa, di non accettare più pagamenti in Bitcoin, con una seria motivazione legata alla necessità di percorrere nuove strade di eco-sostenibilità ambientale. Parole che si scontrano con le recenti dichiarazioni che, invece, vedono il patron di Tesla affermare di aver avuto colloqui con un gruppo di minatori nordamericani impegnati nell’efficientamento del mining con l’utilizzo di energie rinnovabili, così come un altro tweet dove affermava che la scelta tra le valute correnti fiat e le criptovalute ricadeva su queste ultime.

Le parole di Musk corrono sullo stesso filo comunicativo e controsenso del governo cinese che fa emergere dichiarazioni ufficiali che presumibilmente nascondono e camuffano i veri motivi. Poche ore dopo i primi tweet di Elon Musk, attraverso un comunicato stampa congiunto ha visto tre delle principali e più importanti realtà finanziarie (National Internet Finance Ass. of China, Payment and Clearing Ass. of China e China Banking Ass.) annunciare alle banche e istituti di finanziamento il divieto di condurre attività legate alle criptovalute, in particolare per reprimere una serie di attività tra le quali la possibilità di utilizzarle nei pagamenti o servizi di cambio, reprimendo ulteriormente le linee guida emesse nel 2017.

Il vicepremier Liu He ha inoltre rilasciato una dichiarazione nei giorni successivi in cui si comunicava un significativo invito a frenare l’attività di trading e mining per salvaguardare il sistema finanziario e la tutela dei rischi individuali e sociali.

Questo mix di avvenimenti concomitanti hanno mandato il mercato delle cripto totalmente nel panico con il peggior calo per Bitcoin da marzo 2020, sceso oltre il 50% dopo la pubblicazione delle notizie, soprattutto per i timori di un ridimensionamento del mining che dalle ultime stime risulta essere concentrato oltre il 70% nelle regioni cinesi. Nonostante la politica di decentralizzazione che regola dall’inizio la distribuzione della rete Bitcoin, un divieto improvviso alle mining pool provocherebbe un forte rallentamento della convalida dei blocchi con riflessi importanti per le quotazioni del prezzo anche per diverse settimane.

Se per la Cina è ora importante e necessario reprimere con forza ogni attività finanziaria e commerciale in primis per il Bitcoin e poi per le altre principali criptovalute, si capisce soprattutto dal programma nazionale di riqualificazione strategica legata alla nuova ripresa economica che punta soprattutto al raggiungimento entro il 2060 di emissioni zero di carbone (carbon-free). Uno dei pochi punti che ancora uniscono i colloqui tra USA e Cina.

Questo percorso green nasce dall’analisi dei consumi in terawatt (circa 112,57 all’anno) che il Paese è costretto a sostenere per la creazione di criptovalute.

Inoltre, con l’emergenza pandemica il quadro economico cinese è cambiato improvvisamente in meglio, con un quasi totale ripristino in positivo del deflusso precedente dei capitali (2018) e di emissioni di titoli di debito.

La nuova strategia di mercato che vede il continente asiatico come nuovo attrattore di capitali esteri si posiziona strategicamente, ma al tempo stesso si stringe il controllo sul deflusso dei capitali in uscita così come iniziava a sfuggire al controllo prima del 2018, quando con un’azione di repressione venne abbattuta l’attività di prestiti in P2P.

Queste sono però le vie ufficiali dietro cui, con molta probabilità, si nasconde altro. L’allarmismo cinese non è riuscito però a mascherare le sue preoccupazioni sul resoconto del monitoraggio interno di quelle attività che favoriscono la fuoriuscita di capitali attraverso l’utilizzo delle criptovalute.

L’azione repressiva che sta attuando, ricorda molto quella del non lontano 2016, quando per bloccare il deflusso di ingenti capitali, debellò decisamente i cinquemila istituti finanziari che viaggiavano sul peer to peer (459 miliardi di dollari di transazioni), portandoli ad un azzeramento totale.

Lezione questa mai dimenticata per molti investitori esteri.

E ora, questa nuova azione di repressione va a scontrarsi con quelle che erano state fino a pochi giorni fa le dichiarazioni di apertura sul mercato delle criptovalute.

Nel momento in cui il colosso asiatico percepisce che può venirsi a creare un’instabilità economica interna, si attiva subito per promuovere una propria linea nazionale che riporti l’asticella su di un ritorno sicuro. Questo è il motivo per cui a breve, e per una qualità stabile economica, verrà lanciata una nuova valuta tutta nazionale, lo yaun digitale.

E anche se l’utilizzo di criptovalute attualmente viene vietato dal governo, nulla fanno le leggi contro il possesso delle stesse, consapevolezza che i cittadini hanno nel momento esatto in cui per altre strade continuano a trasferire le proprietà digitali e fare attività di trading bypassando i divieti della rete dati nazionale.

Molto spesso, bisogna guardare al passato per decifrare le scelte future di un’economia criptica come quella cinese.