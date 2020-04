Coronavirus, Ue: essere Unione ora o mai più. Riscatto dopo tanti fallimenti?

Europa! Se ci sei batti un colpo. Ne abbiamo parlato per anni e soprattutto dal disastroso 2008 della crisi finanziaria che nasceva dalla speculazione sui mutui e che arrivava dagli Stati Uniti travolgendo il mondo. Allora, quando credevamo di avere di fronte la peggiore possibile malattia che il mondo potesse affrontare nel nuovo millennio, quella finanziaria, l'Europa fece vedere la sua faccia cattiva. E, come sanno in Grecia e come sappiamo noi in Italia, le scelte nel segno del rigore più duro e senza se e senza ma le dettava una filosofia di vita delle istituzioni europee avviata dal Serpente monetario e poi consolidata dalle regole di ingaggio definite per arrivare alla moneta unica nel 2002.

Regole di ingaggio che qualificavano le nazioni membre dell'Unione Europea sulla base di un criterio unico e solo, quello del rapporto tra debito pubblico e Prodotto Interno Lordo. E quando i numeri non tornavano la prima punizione erano e sono i numeri dello spread tra i titoli di stato e poi a seguire le letterine europee e le diete più o meno rigorose (inclusa quella montiana del pareggio di bilancio come principio pseudocostituzionale). E tra le tante vittime di questa magnifica idea tutta finanziaria dell'Europa cane da guardia della pulizia dei bilanci e del controllo della spesa pubblica ci sono oggi in tutto il continente e in particolare in Italia e in Spagna (per citare due dei "porcellini" che l'Europa metteva dietro la lavagna per la situazione finanziaria) quei sistemi sanitari che gestendo una delle voci di bilancio più significative di tutti gli Stati sono stati oggetto di tanti tagli in questo ultimo decennio in particolare. Come lo è stata la ricerca e la formazione.

Tutti campi che oggi rimpiangiamo amaramente di aver trascurato o forse dati per scontati.

E del resto quell'Europa del rigore ha fallito praticamente tutti gli appuntamenti con il proprio destino di riferimento unitario sociale e politico di un continente, affrontando proprio con quel rigore la crisi finanziaria del 2008 e le ricadute successive. Naturalmente con la vera eccezione di San Mario Draghi che dalla postazione della BCE ha fatto da scialuppa di salvataggio (prevalentemente mal utilizzato dalle banche, a proprio beneficio più che a beneficio di una ripartenza dell'economia e dei consumi). E poi l'Europa si è giocata gran male anche la partita delle migrazioni nelle quali la parola Unione stava dalla parte opposta di quella Unità e tanto più Comunità. E anche la sfida dell'ambiente solo di recente (diciamo post Greta prevalentemente), salvo illuminate eccezioni anche di rappresentanti italiani in Parlamento Europeo e nella Commissione, ha avuto una accelerazione, quando la situazione è già diventata critica.

Adesso però siamo davanti a uno scenario completamente diverso. Quell'Europa di cui abbiamo parlato nasceva, soprattutto nella sua forma finanziaria e economica, dentro un mondo senza guerre mondiali, con la doverosa eccezione di quella contro il terrorismo cresciuta dalle Torri Gemelle in poi. E come non ha mai affrontato una guerra, non ha neanche dovuto fare fronte ad una ricostruzione post bellica. Due situazioni estreme che abbiamo vissuto l'ultima volta 80 anni fa, quando l'Europa così come la conosciamo istituzionalmente non esisteva. Due situazioni che oggi viviamo in una guerra che non ha davanti le ambizioni espansionistiche di un Paese o di una alleanza di Paesi ma un nemico invisibile e che si diffonde con più rapidità della "guerra lampo" di Hitler. Eppure i limiti di questa Europa di oggi nell'affrontare questa guerra sono stati gli stessi di quando l'Europa non c'era. E gli stessi della crisi finanziaria e delle migrazioni. Prima il nemico era in Cina e quindi era lontano.

Poi il nemico era un problema dell'Italia e non dell'Europa e quindi perchè reagire da unico continente e aiutare l'Italia o cercare di applicare subito tutti misure preventive identiche per ridurre il contagio? Perchè essere Uniti? Dall'economia al calcio ognuno per se. Visto che l'inizio della guerra è andato come sono andate tutte le crisi mal gestite negli ultimi anni, però, l'Europa ha adesso davanti a se la grande opportunità di scegliere di affrontare la parte economica della guerra (che durerà mesi) e soprattutto la lunghissima traversata del dopoguerra (che durerà anni) rivoluzionando completamente la sua anima. Ribaltando la regola del rigore e della pulizia dei bilanci che teneva in piedi (molto male) un continente, che in quella regola aveva, rispetto sia alla Cina che agli Stati Uniti (quelli di Clinton e Bush, ma soprattutto quelli di Obama e poi Trump), il suo vero svantaggio competitivo.

Obama per esempio gestiva la crisi finanziaria nata nell'anno in cui è stato eletto per la prima volta portando al Congresso manovre finanziarie con sbilanci di centinaia di miliardi di dollari da investire in economia e lavoro e pur avendo un debito privato superiore a quello medio europeo. E la nostra Europa invece tagliava nel rispetto del Vangelo del 3%. E con quel Vangelo in mano si è iniziata tutta la discussione sulla gestione degli stanziamenti dei Paesi europei in questa guerra per la sopravvivenza economica durante la pandemia. Vi ricordate? Sembrano anni ma sono settimane che il Governo italiano parlava di 3 miliardi di euro e il leader dell''opposizione di 50 e ovviamente entrambi insultandosi a vicenda. E anche oggi che pure i soldi stanziati dal Governo sono quasi dieci volte tanti e si lavora su centinaia di miliardi ancora di titoli di stato (ovvero di debito) siamo lontani dalla vera rivoluzione.

Certo l'aria sta cambiando e a rilento stanno facendosi avanti nuove aperture in Europa. Ma possiamo dircelo? Non ci siamo ancora. Il tema è che non basta più discutere di quanto si possa fare deroghe intorno alla regola del debito, che siano i coronabond o gli acquisti di massa di titoli o altro. La questione vera è che se non vogliamo che l'Europa diventi il continente dello shopping della Cina o magari proprio degli Stati Uniti o della Russia la regola del debito deve far spazio ad una bella riga in nome della sopravvivenza economica prima e della ricostruzione poi. Deve cambiare l'obiettivo dell'Europa. Non più tutelare la pulizia dei bilanci pubblici per qualificare l'appartenenza al Club dei Paesi che l'hanno creata ma sostenere prima e consentire poi tutti gli investimenti in grado di favorire un nuovo sviluppo economico omogeneo di tutto il continente, finalmente considerato Unito.

Significa passare dall'Unione Europea che ha la sua identità nel rigore contro il debito pubblico all'Unità Europea che si fonda sull'investimento su sviluppo e lavoro. Non sarebbe un sogno populista ma una necessità, perchè se così non fosse l'Unione Europea fallirebbe la sua prova decisiva e farebbe fallire l'Europa (non dei Paesi in Europa ma l'Europa) a favore di altri continenti e di singoli Paesi. Del resto non sarebbe neanche una eccezione perchè la vera eccezione questa Europa l'ha fatta con il debito pubblico tedesco quando il Paese più rigoroso(dopo) ha chiesto e ottenuto un saldo e stralcio del suo debito in nome della gestione di emergenza dell'unione tra Germania Ovest e Germania Est dopo il crollo del muro. E' stato fatto per l'emergenza di un Paese e non può essere fatto per l'emergenza sanitaria, sociale e economica più grave della storia del mondo da un secolo a questa parte? Per praticare questa rivoluzione l'Europa deve ovviamente (ma non varrà solo per l'Europa) ridiscutere le regole di ingaggio con il mondo e gli interessi della Finanza.

Che è a sua volta davanti al bivio tra applicare vecchie regole della speculazione sui Paesi in crisi e creare un mondo di disoccupati e un reddito medio da sussistenza o rilanciare e nel medio periodo moltiplicare i propri guadagni in un mondo e in un'Europa ancora competitivi per sviluppo, lavoro e consumi. Le prossime settimane saranno decisive per la guerra sanitaria contro il virus almeno sulla trincea della riduzione del contagio e poi della ricerca di una cura e delle scelte sulle misure di sicurezza con cui riprendere una parziale normalità. Ma le prossime settimane sono decisive anche per impostare la sfida della sopravvivenza economica durante la guerra e della ricostruzione. L'Europa dimostrerà di aver cambiato senso e vocabolario oppure di aver scelto di scomparire. E' tutto ora o mai più.