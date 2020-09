Afry Easy, soluzione per l'Energy Management, all'Energy Business Forum Rimini

AFRY EASY, LA SOLUZIONE PER L’ENERGY MANAGEMENT

La multinazionale AFRY, leader mondiale nella consulenza energetica, sarà ospite all’Energy Business Forum a Rimini dal 20 al 22 settembre. AFRY incontrerà, presso il Grand Hotel di Rimini 30 aziende nei tre giorni di manifestazione, dove presenterà AFRY EASY, la soluzione in cloud per l’Energy Management realizzata dalla società di consulenza per aiutare il lavoro degli Energy Manager, i CFO e i titolari di impresa.

One-to-one

Una serie di 1to1 (live ed alcuni online) con aziende che potrebbero beneficiare della prima e completa soluzione realizzata per la gestione del proprio portafoglio energetico e puntare così al risparmio e alla razionalizzazione delle risorse.

Energy Business Forum è un appuntamento di business dedicato all’incontro tra Energy Manager e Responsabili delle scelte strategiche in ambito energetico e i fornitori di soluzioni, prodotti e servizi del settore. Tre giorni di conferenze, workshop e incontri di new business per capire le spinte che investono il mondo dell’energia.

AFRY EASY

AFRY EASY è uno strumento digitale in grado di gestire i dati storici e previsionali dei consumi dei clienti, determinarne la spesa energetica prevista in base alle diverse opzioni di approvvigionamento nel libero mercato dell'energia ed al trend evolutivo dei prezzi di mercato, valutare la fattibilità economica di un investimento in diverse tecnologie di autoproduzione (es. fotovoltaico, cogenerazione, ecc.) calandolo nel singolo contesto aziendale, e supportare il processo decisionale nella valutazione delle possibili alternative

consentendo analisi multi-scenario.

Si rivolge particolarmente agli operatori industriali con significativi consumi energetici, pensato e sviluppato non da una società di software, ma da un gruppo che si identifica a livello worldwide come un brand di consulenza aziendale strategica nell’ambito di diversi settori tra cui l’energia, dove è leader di mercato.



AFRY EASY rappresenta una vera novità nel panorama dei sistemi di gestione dei consumi energetici e di soluzioni per l’efficientamento energetico per gli Energy Manager, proprio per la sua versatilità e per il fatto che integra funzionalità differenti in un’unica soluzione in grado di effettuare una corretta analisi e previsione di consumi, costi e/o ricavi afferenti a vettori e servizi energetici, e di suggerire strategie di sourcing e d’investimento in asset di autoproduzione ed interventi di efficientamento energetico.

www.afryeasy.it

Per informazioni Ufficio Stampa AFRY EASY

Pierfrancesco Galliena

Mobile. +39.335.6232076 – mail: p.galliena@gipicom.net