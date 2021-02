AIPB. Clientela Private e investimenti in economia reale sui portali online

L'evento ha luogo oggi, giovedì 18 febbraio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, in collegamento video su Zoom. Mission di AIPB è “Fare cultura per la tutela dei patrimoni familiari”, affinché, grazie a un servizio di consulenza evoluta e perseguendo qualità ed eccellenza, sia possibile promuovere e valorizzare il servizio di Private Banking in termini di competenza, trasparenza ed efficacia nei confronti dei bisogni e delle necessità di individui e famiglie. AIPB è un'Associazione che rappresenta un unicum a livello internazionale. Per leggere e conoscere nel dettaglio le caratteristiche e le attività che la rendono unica nel panorama europeo, è possibile scaricare la brochure istituzionale cliccando QUI

WEBINAR «La clientela private e gli investimenti in economia reale tramite portali on-line»





Modera: Alessandro M. Lerro, Associazione Italiana Equity Crowdfunding.

Gli interventi:

La rilevanza della classe di clientela del Private Banking - Antonella Massari , AIPB

, AIPB Evoluzione in Italia degli investimenti tramite portali online e nuove opportunità per il Private Banking - Giancarlo Giudici , Politecnico di Milano

, Politecnico di Milano Le piattaforme di investimento online: da strumento per il retail a partner per il Private - Antonella Grassigli , Doorway

, Doorway Private Banking e Crowdinvesting: il ruolo della consulenza nella creazione di valore - Roberta Sandrone , Intesa Sanpaolo Private Banking

, Intesa Sanpaolo Private Banking Elementi di novità per la raccolta di capitale dei fondi a sostegno dell'innovazione - Alessandro Scortecci , Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital

, Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital AIM, un mercato di sbocco per rendere più liquidi gli investimenti in economia reale - Anna Lambiase , IR Top Consulting

, IR Top Consulting Il Regolamento Europeo sugli "European Crowdfunding Services Providers" - Emma Rita Iannaccone - CONSOB - Divisione Intermediari

