Alfio Bardolla: sarà online il suo Wake Up Call del 12-13-14 febbraio 2021

Dal 12 al 14 febbraio i più grandi trainer internazionali insegneranno le tecniche per pianificare il proprio futuro finanziario - In un momento così difficile come quello che stiamo attraversando, sia dal punto di vista personale che economico, è più che mai importante prendere in mano la propria vita con decisione e costruire il proprio futuro. È questa la convinzione su cui si basa “Wake Up Call”, l’evento formativo in live streaming organizzato da Alfio Bardolla Training Group, che dal 12 al 14 febbraio riunirà online alcuni tra i più importanti trainer internazionali, autori di bestseller e opinion leader nel proprio settore.

I relatori internazionali

Il corso vedrà infatti la partecipazione di:

Alfio Bardolla: fondatore e master trainer della Alfio Bardolla Training Group S.p.A., azienda leader in Europa di formazione finanziaria personale, che ha formato oltre 43.000 persone attraverso programmi audio, video, corsi dal vivo e coaching personalizzate. Bardolla ha pubblicato 8 libri, tra cui “I soldi fanno la felicità”, distribuito anche in lingua inglese e spagnola, e “First Class”.

Robert Kiyosaki: speaker motivazionale, imprenditore e scrittore di libri sulla crescita personale, tra cui “Padre Ricco Padre Povero”, la sua missione è condividere la formazione finanziaria.

Vishen Lakhiani: CEO di Mind Valley, è autore e oratore motivazionale, i suoi talk sulla crescita personale e la produttività sono famosi in tutto il mondo. Tra i suoi libri, il bestseller “Codice della mente straordinaria”.

Robert Allen: padre della formazione personale, formatore sulla libertà finanziaria e uno dei più influenti consiglieri di investimento immobiliare di tutti i tempi. Ha scritto, tra gli altri, il manuale “Come creare molteplici fonti di reddito”.

Giacomo Bruno: ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, nove anni prima di Amazon e degli altri editori. È autore di 27 bestseller sulla crescita personale e con la sua casa editrice Bruno Editore ha pubblicato 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale.





Intenso corso della durata di tre giorni

Evento di rilevanza internazionale, Wake Up Call è un intenso corso della durata di tre giorni che spiega concretamente quali sono le tecniche per costruire la propria Libertà Finanziaria, intesa come la capacità di mantenere inalterato il proprio stile di vita, senza dover necessariamente lavorare 8 ore al giorno, grazie a entrate automatiche costruite su quattro asset: Trading, Immobili, Internet Royalty e Business.

Il programma del corso contiene una parte sulla psicologia del denaro e una parte sulle tecniche che funzionano e che sono replicabili in Italia e all’estero per ottenere entrate automatiche. L’evento è pensato per chi vuole avvicinarsi a questo mondo e vuole iniziare a capire non solo qual è il modo migliore per gestire le proprie finanze, ma anche come poter avere più denaro.

Wake Up Call

“Wake Up Call toccherà ognuno dei quattro asset della Libertà Finanziaria, senza scendere in dettagli troppo tecnici, ma fornendo ai partecipanti i principali strumenti di psicologia del denaro e il giusto mindset per trasformare la propria vita”, spiega Alfio Bardolla. “Il LiveStream è il potente strumento che abbiamo scelto per ovviare all’impossibilità di organizzare incontri di persona: saremo tutti connessi contemporaneamente e in diretta live, ognuno comodamente da casa propria ma con la sensazione di stare in prima fila. Sul palco ci saranno ospiti incredibili, nazionali e internazionali, che spiegheranno il giusto metodo per trasformare la propria vita da un punto di vista finanziario”.

Stanze zoom private

Oltre al palco principale, i partecipanti avranno accesso a stanze zoom private, dove si avrà la possibilità di approfondire la conoscenza e creare network con persone affini. Inoltre, ognuno potrà essere seguito da un “Buddy”, che fornirà supporto nello svolgimento degli esercizi previsti dal corso. Infine, i partecipanti riceveranno un manuale del corso, per avere sempre a disposizione i passaggi fondamentali.

Le iscrizioni al corso Wake Up Call sono aperte sul sito alfiobardolla.com dall’1 al 7 dicembre.