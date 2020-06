Depilazione con luce pulsata e laser a diodo. Ricetta anti crisi di Nomasvello

L’azienda specializzata nella depilazione con luce pulsata e laser a diodo intende agevolare al massimo gli affiliati per una ripresa con slancio.

No+Vello: leader della depilazione permanente con luce pulsata

Depilazione permanente con luce pulsata… la rivoluzione della bellezza! Nomasvello nasce in Spagna nel 2007, con in testa un’idea rivoluzionaria: "darti finalmente la possibilità di valorizzare la tua bellezza, partendo proprio dalla cura della tua pelle".

Nasce così la rivoluzionaria tariffa unica di 36 euro a zona, grazie alla quale il trattamento di depilazione permanente con luce pulsata esce per la prima volta fuori dai saloni di lusso per diventare alla portata di ognuno. Per questo ha creato un apposito dipartimento Ricerca & Sviluppo, costantemente alla ricerca delle tecnologie più innovative da applicare nel campo dell’estetica avanzata. Ed è proprio grazie a questo team di professionisti che oggi Nomasvello riesce ad offrire un rapporto qualità-prezzo davvero unico sul mercato.

Antonello Marrocco

“Abbiamo voluto difendere il lavoro degli oltre 180 affiliati con misure straordinarie, decise in un momento straordinario per tutto il Paese”. Il direttore generale di Nomasvello, Antonello Marrocco, spiega così la decisione dell’azienda per aiutare gli affiliati durante l’emergenza Covid. In particolare, sono state completamente annullate le royalty relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, e dimezzate al 50% quelle relative al mese di giugno “anche se questo ha significato rinunciare a qualche centinaio di migliaia di euro di fatturato” aggiunge Antonello Marrocco “Nel frattempo sono allo studio anche altri potenziali agevolazioni per garantire a tutti gli affiliati di poter ripartire con slancio”.

Nomasvello, da sempre al fianco degli affiliati e di chi mostra di credere fermamente nella “vision” dell’azienda, ha infatti in serbo altre novità, per lasciarsi alle spalle questo periodo nero per l’economia, e aiutare concretamente la ripresa delle attività.

“Abbiamo studiato una iniziativa senza precedenti nella storia dell’azienda: la possibilità di avviare l’iter di apertura di un centro Nomasvello con un investimento iniziale immediato di soli 990 euro” dice ancora Marrocco, che specifica: “L’idea è quella di rendere ancora più snella ed economica la procedura di apertura di nuovi centri Nomasvello e di premiare chi mostra di credere nell’opportunità che questo franchising offre a chi voglia un autoimpiego o semplicemente un investimento sicuro”.

Il franchising Nomasvello

Uno sforzo quasi simbolico, visto che un negozio in franchising Nomasvello fattura - a regime - circa 140 mila euro annui, con un ritorno economico in brevissimo tempo.

Nomasvello annuncia che l’iniziativa sarà limitata nel tempo, e riservata a circa 8 zone libere in tutta Italia. Per info e franchising www.nomasvello.it