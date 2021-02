Dopo GameStop, Reddit mette a rischio argento, metalli preziosi e ... bitcoin

GameStop non è stato un caso isolato. Il popolo di Reddit, piccoli investitori "ribelli" di Wall Street, ha aperto un nuovo fronte passando dalle azioni alle materie prime. Il prezzo del metallo prezioso venerdì 29 è tornato ad impennarsi, registrando per il secondo giorno consecutivo rialzi superiori al 6% al Comex e superando 27 dollari l’oncia. Domenica il rialzo era del 29% a 29 dollari, il massimo degli ultimi 5 mesi. Lunedì mattina il rialzo è stato del 10% toccando i 30 dollari l'oncia. E non è un caso se su Twitter l'hashtag "#silversqueeze" è tra le parole chiave più popolari.

L'argento

L'argento, come accaduto per le azioni di GameStop la scorsa settimana, è stato preso di mira dagli acquisti di trader fai-da-te o millennials, che hanno usato il cavallo di Troia di un Etf.

BOOM DELL'ARGENTO - Da giovedì scorso ad oggi il metallo prezioso ha messo a segno un rialzo di circa il 15% favorendo i titoli dei gruppi estrattivo-minerari come Fresnillo (+19,68%), Polymetal (+7,43%), Glencore (+2,92%) e Anglo American (+2,75%) alla Borsa di Londra. I principali siti di vendita al dettaglio di argento hanno lanciato già nello scorso fine settimana doversi avvertimenti di aumento della domanda e in qualche caso anche di esaurimento della fornitura, secondo quanto riporta la Cnn.

Oro e bitcoin

NEL MIRINO ORO E BITCOIN - Nelle chat di Reddit si legge il prossimo obiettivo dei millenials ovvero argento a 75 dollari l'oncia entro la fine di aprile. Se l'obiettivo sarà raggiunto lo vedremo ma il timore tra gli investitori istituzionali è che dopo l'argento i piccoli investitori prendano di mira anche l'oro. Occhi puntati poi su Bitcoin e sulla criptovaluta Dogecoin il cui valore è raddoppiato tanto da costringere la piattaforma Robinhood, la più usata dagli investitori "ribelli" di Reddit per acquistare azioni, a intervenire.

L'immediato futuro

LA STRATEGIA - Il gioco per i piccoli investitori sembra quasi ormai rodato. La community online di Reddit Wallstreetbets, ha scelto titoli sui cui i fondi erano esposti con posizioni ribassiste allo scoperto: si guadagna se il valore di un dato titolo diminuisce e si perde se invece sale. Una scommessa al ribasso. Il boom degli acquisti di azioni da parte dei piccoli ha scatenato operazioni di short squeeze che avviene quando i prezzi di un mercato aumentano improvvisamente, superando le aspettative degli analisti e degli investitori.

Per limitare le perdite i fondi potranno in caso di boom di acquisti ricomprare le azioni. Per farlo però occorre liquidità e questo nel lungo periodo potrebbe tradursi nella vendita forzata di azioni di titoli sani.