Emergenza sanitaria: un evento che consente di rinegoziare i contratti

- a cura di Luciano Castelli - Partner di LCA Studio Legale

È senz'altro vero che l'istituto della rinegoziazione contrattuale - quale strumento offerto alle parti per ricondurre ad equità il contratto affetto da squilibrio - è previsto nel nostro ordinamento solamente per una serie tipizzata di casi e che, al di fuori di queste fattispecie specifiche, l'ordinamento attribuisce rilevanza alle sopravvenienze soltanto in presenza dei requisiti previsti dall'art. 1467 cod. civ.

L'assenza di una clausola generale in questi termini, però, non equivale a sostenere che l'ordinamento non appresti alcuna tutela al riguardo.

Ed allora, quali sono le conseguenze della violazione dell'obbligo di rinegoziare?

Una volta ricostruito il dovere di rinegoziare come una concretizzazione del più generale obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto non può che concludersi nel senso che la violazione di un siffatto obbligo consente alla parte non inadempiente di agire per la risoluzione del contratto per inadempimento dell'altra parte.

In aggiunta, la parte non inadempiente potrà agire anche per ottenere il risarcimento del danno eventualmente patito nelle more.