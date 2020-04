Il Global Management Challenge anche in Italia. Gratis per i team di studenti

Il Global Management Challenge è la più importante competizione simulata di strategia e gestione imprenditoriale del mondo. GMC riproduce il funzionamento di una azienda in un mercato reale e permette ai partecipanti di confrontarsi nella gestione aziendale in un ambiente altamente competitivo, confrontandosi con squadre che vorranno essere a loro volta le migliori del mercato.

Possono partecipare gli studenti universitari o di Master delle Università italiane così come i dipendenti delle aziende che sponsorizzano la competizione.

In questa edizione sono stati invitati studenti universitari della LUM Jean Monnet (Bari e MIlano), Politecnico di Milano, Università Bocconi. Altre università si stanno attivando proprio in questi giorni.

ATTENZIONE: per quest'anno le iscrizioni chiudono il 15 aprile 2020

Quali sono le caratteristiche di questa Competizione?

Simulando il funzionamento di un Consiglio di Amministrazione, dovrete prendere le decisioni per il funzionamento di una azienda virtuale sulla base di informazioni che riceverete da GMC via WEB.

Attraverso questa vostra interazione di ruoli, avrete la possibilità di sviluppare le seguenti capacità personali:

Dalla teoria alla pratica – soft skills

Dinamiche relazionali – team working

Assumere responsabilità – Leadership - gestione dello stress

Commettere degli errori che non si dovrebbero ripetere nel mondo del lavoro

Orientamento al risultato

Networking nazionale e, se vincitori, internazionale (nel 2020 PORTOGALLO)

Verificherete le interazioni delle diverse discipline studiate separatamente (i.e. Bilancio, Marketing con le sue 4 P, Prog. & Controllo, …)

Partecipanti

Paesi: 36 Paesi nella edizione in corso, 2020, dai 5 Continenti Challenge internazionale.

Perché è gratis per gli studenti universitari?

L’obiettivo della Competizione è la formazione professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti. L’obiettivo di GMC è che possano partecipare tutti, senza impedimenti economici; per questo motivo per loro è gratis ma non lo è per le squadre di dipendenti di azienda. Per vostra informazione, la partecipazione di una squadra aziendale ha un costo di circa 2.000 euro.

L’individuazione di Sponsors che permettano agli studenti la partecipazione gratuita ha anche una seconda finalità: quella di collegare i partecipanti direttamente con le imprese Sponsors, in modo da creare quella connessione che può facilitare la individuazione di risorse umane di valore, i partecipanti.

Infatti i partecipanti hanno la possibilità di comunicare i propri dati a GMC, riempiendo un apposito modulo, che aiuterà agli Sponsors la individuazione delle risorse umane di cui hanno bisogno.

Periodo di svolgimento (il sistema WEB è in lingua inglese)

La Prima Fase (via WEB) si svolgerà dal 15 al 30 aprile: le squadre dovranno prendere 5 decisioni; ogni decisione sarà presa in +/- 3 ore In funzione della partecipazione si potrà svolgere una Seconda Fase, sempre via WEB, per individuare le squadre che parteciperanno alla Finale Italiana. La Finale Italiana sarà presenziale, quindi con data da definirsi La Finale Internazionale si svolgerà a Lisbona a data da definirsi. Il costo del viaggio sarà a carico di GMC Italia www.gmcitaly.it -> in alto a destra “ISCRIZIONI”

Dopo l’iscrizione si riceve un esempio delle informazioni relative ai 5 trimestri precedenti ed il Manuale di istruzione in Inglese per familiarizzare con la documentazione.

All’avvio della competizione, il CEO riceverà un User & PW per accedere alla “sua” azienda via WEB, assieme alle informazioni storiche degli ultimi 5 trimestri con le indicazioni delle decisioni da prendere. In allego un esempio (“ EN_HstY16Q1 “). All’iscrizione riceverete delle indicazioni su come leggere questi files, anche se il tema è trattato esaustivamente nel Manuale.

Problemi o dubbi? Scrivici qui: info@gmcitaly.it oppure in Italia chiedi chiarimenti a





Paolo Brambilla

TRENDIEST Agenzia stampa - Milano

info@trendiest.it

www.trendiest-news.com