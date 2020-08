MakeIdentity. L’app dedicata alla privacy, creata per incrementare il business

MakeIdentity è il primo ecosistema digitale dedicato alla privacy, progettato per incrementare il business di aziende e mondo retail, rivoluzionando il modo con il quale si raccolgono, trattano, conservano ed utilizzano i dati personali degli utenti.

MakeIdentity: digital first

Con MakeIdentity è infatti possibile gestire informative privacy, raccogliere dati personali e relativi consensi in modo semplice e veloce, azzerando l’uso della carta e rendendo il tutto digital first. La piattaforma - che si compone di un’app mobile per tablet/smartphone e di un sito internet dedicato - è stata sviluppata secondo logiche di legal design, ovvero unendo diritto, design e tecnologia.

L’obiettivo è di ottenere la massima conversione per il business. I dati personali diventano un asset monetizzabile e misurabile, nel rispetto delle normative.

Le caratteristiche

Le sue caratteristiche sono:

• facilità di utilizzo: esperienza d’uso innovativa e semplificata e non sono richieste competenze tecniche;

• aumento della conversione per consensi marketing, profilazione e newsletter: grazie all’approccio di legal design, MakeIdentity mixa tecnologia e privacy per massimizzare conversione e possibilità di utilizzo dei dati personali degli ospiti (ad es. nome, cognome, mail, numero di telefono, preferenze, ecc.);

• conformità al GDPR UE 679/2016: vengono utilizzati database dedicati, con il fine di garantire la totale riservatezza dei dati personali;

• massima personalizzazione: è possibile personalizzare l’interfaccia grafica dell’app (logo e colori aziendali) ed è possibile impostare sino a 6 lingue simultanee.

Marco Giacomello

Marco Giacomello

L’Avv. Marco Giacomello è un avvocato atipico: ama creare progetti facendo convivere giuristi e grafici, comunicatori e informatici. Aiuta a creare innovazione facendo parlare diritto e tecnologie, applicando i principi del Legal Design.

Caro Marco, tu sei l’ideatore del progetto MakeIdentity: che cosa ti aspetti da questo innovativo servizio che fornite ad hotel, ristoranti, aziende e professionisti?

L’obiettivo è garantire la migliore esperienza possibile agli utenti. Anche nella gestione privacy. MakeIdentity si è rivelata uno strumento essenziale ed efficace nel tutelare le realtà aziendali e retail in questo periodo di drammatica emergenza. Abbiamo infatti aggiornato il nostro applicativo in modo da permettere alle aziende e ai professionisti di ottenere, archiviare e gestire le autodichiarazioni di stato di buona salute previste dal Protocollo anti Covid-19, oltre alle relative informative privacy. La velocità, la sicurezza e la semplicità di questo strumento si sono dimostrate determinanti nel creare strutture aziendali sicure, efficienti e Privacy Compliant, cioè in pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali (GDPR).

Qual è lo spunto che ti ha portato a lanciare questo progetto?

Il vero oro nero oggi, sono i dati, un patrimonio indispensabile per ogni azienda, un valore da gestire in maniera efficiente. Un asset da proteggere e da gestire secondo le normative europee GDPR. Con MakeIdentity abbiamo rivoluzionato l’esperienza di raccolta dei dati personali, rendendola innovativa, divertente e semplice.

Come si può fare innovazione nel campo della privacy?

Per innovare nel campo della privacy, serve oggi un approccio human centric, serve empatia tra azienda e consumatori. Serve semplificare il linguaggio giuridico e ri-progettare i documenti legali. Grazie all’approccio di Legal Design, abbiamo unito diritto e design, con il supporto fondamentale della tecnologia e di tecniche di comunicazione sociologiche. Con il progetto MakeIdentity, abbiamo graficato e creato empatia su ogni touchpoint, ogni punto di contatto tra cliente e l’azienda, avvicinando così i documenti legali al flusso naturale del pensiero umano.

Paolo Benzi

Paolo Benzi

Paolo Benzi è il CDO del progetto MakeIdentity: si occupa di progettare soluzioni digitali strategiche per il business dei clienti.

A te, Paolo, pongo una domanda leggermente diversa: quale ti sembra l’obiettivo più importante per MakeIdentity?

L’obiettivo del progetto MakeIdentity è quello di portare l’innovazione nel mondo del diritto, generando nuove fonti di revenue, ed impattando positivamente nella fidelizzazione dei clienti.

MakeIdentity è un modo chiaro e leggibile di ripensare, ideare e strutturare i contenuti legali rivolti agli utenti finali. Abbiamo unito il vincolante processo legale, al libero pensiero dei designer ed al digitale.

MakeIdentity è un chiaro esempio di fusione tra legale e tecnologia, in linea con le attuali logiche Legal Tech, che sempre più il mercato richiede. Offrire una esperienza per l’utente diversa da quella proposta da MakeIdentity vuol dire non aver percepito il vero valore che rappresenta la profilazione del cliente, ovviamente nel pieno rispetto delle normative.

MakeIdentity. Qualche dettaglio in più

Facilità di utilizzo per l’utente. Esperienza d’uso innovativa e semplificata. Nessuna competenza tecnica richiesta all’azienda o all’utente.

Personalizzazione layout. Personalizzazione dell’interfaccia grafica con possibilità di definire logo e colori aziendali.

Informative Mutilingua. Sono previste fino a 6 lingue simultanee per garantire la migliore esperienza ai tuoi visitatori.

Informative personalizzate. Integrazione della propria informativa in modo facile e intuitivo.

Conformità al regolamento GDPR. Utilizzo di Database dedicati per garantire la riservatezza dei dati personali degli utenti.

Firma digitale integrata. Possibilità di monitorare costantemente i risultati ed archiviarli in maniera sicura.

MAKEMARK COMPANY SRL

Via Carlo Goldoni, 1 - 20129 Milano (Italy)

www.legaldesignhub.it