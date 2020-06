Marchisoro Innovation. Anche Trendiest-News all'Innovation Week nel Mugello

La Marchisoro Innovation Week #1 è un'intensa settimana di formazione ed attività esperenziali.

Marchisoro HUB

Marchisoro HUB è un'Azienda Agricola a conduzione familiare che ospita al suo interno un'Agenzia di Comunicazione, sempre in trasformazione, sempre in prima fila nel mondo dell’innovazione, sempre pronta a proporre qualcosa di nuovo. Obiettivo di Marchisoro HUB è di facilitare relazioni e condividere strumenti, progetti ed ambienti. Marchisoro HUB si trova in Mugello, a 25 minuti da Firenze, 50 da Bologna: Località Coldaia 11 a San Piero a Sieve (FI).

“Crediamo in un mondo migliore fatto di persone per le persone” dichiarano sul loro sito, e aggiungono “Vogliamo far crescere i nostri sogni e i nostri progetti di impresa qua, in Mugello: crediamo nell’innovazione come motore di sviluppo e crescita di un territorio, di una generazione, di un’era”.



La Innovation Week

Tante le attività non formative aperte agli esterni:

1 Luglio 👉 Mixology & Drink al Tramonto a cura di Garden Caffè

🔗 http://tiny.cc/6i7erz

2 Luglio 👉 Fotografare il tramonto - Workshop Fotografico a cura di Mirko Borselli a cura di Mirko Borselli fotografo

🔗 http://tiny.cc/rj7erz

3 Luglio 👉 Il Rosso di Santa Maria Novella a cura di Exclusive Connection

🔗 http://tiny.cc/yj7erz

4-5 Luglio HIC ET NUNC. Manuale per sognatori incorreggibili (Week-End per Sognatori) a Podere Giuvigiana

🔗 https://hic-et-nunc.eventbrite.it/

Le attività sono aperte a tutti. Per info e prenotazioni marchisoro@gmail.com

La partecipazione è gratuita, potrete partecipare all'intera settimana o a momenti specifici. Programma completo su: 👉 https://marchisoro-innovation-week.eventbrite.it/





Momenti di formazione e momenti di gruppo

L’Innovation Week di Marchisoro HUB nasce per portare conoscenza, non solo informazione, portare condivisione, non solo visione, portare valore e crescita. In futuro le Innovation Week, oltre che in Toscana a Marchisoro, si rerranno a Tel Aviv in Israele e ad Ubud a Bali, con l’intento di coltivare la passione per l’innovazione e la conoscenza, di coltivare la capacità di immaginarsi futuri possibili, soluzioni, nuovi mondi, nuovi mercati, nuove modalità di lavoro, di consumo e di vita.

Marchisoro Farm

La prima Innovation Week si tiene dal 29 Giugno al 3 Luglio e si concluderà con la presentazione (come gruppo) di un elaborato di 10 pagine su quello che ci aspetterà nel 2070, i mondi che verranno.

Si alterneranno durante la settimana: Fabio Viola, Andrea Borchi, Jacopo Romagnoli, Lorenzo Sciadini, Gianluca Lisi, Roberto Brunetti, Matteo Lucii, Giada Ciampi e molti altri.

Durante la settimana si alterneranno momenti di alta formazione, in cui manager e consulenti si metteranno a disposizione dei partecipanti, ed i partecipanti si metteranno a disposizione dei formatori, in uno scambio reciproco di conoscenza ed esperienza.

Ci saranno momenti di gruppo, esperienze di condivisioni: dalla pasta fatta in casa, ad una serata di mixology e drink, ad una serata sotto le stelle e danzare con le lucciole in una sera d’estate.

Innovazione, marketing, futuro

Si parlerà di innovazione, di come scrivere un libro, si parlerà di inclusione ed accoglienza, si parlerà di sogni. Di futuro, di presente e di passato. Si parlerà di turismo sportivo, creeremo una mappa e la percorreremo con e-bike. Si parlerà di marketing, di persone, di cose, con un slancio verso un futuro lontano: i prossimi 50 anni.

Trendiest News e l'innovazione dirompente

Camilla Giannelli, direttore creativo di Trendiest, parteciperà in modo del tutto informale agli aspetti più interessanti dei lavori. La teoria dell'innovazione “dirompente” si è rivelata negli ultimi anni un potente modo di pensare alla crescita e allo sviluppo.

Trendiest utilizza le nuove tecnologie di ultima generazione e gli algoritmi informatici per far arrivare le notizie in testa alle Google News: è importante innovare nella comunicazione, con particolare riferimento alla visibilità sul web, alla reperibilità sui motori di ricerca e al consolidamento della reputation dei clienti e dei loro prodotti o servizi.

Come partecipare all'Innovation Week

L’Innovation Week normalmente è a numero chiuso, massimo 10 persone. Il costo dell’Innovation Week sarebbe di € 990,00, vitto, alloggio, trasferimenti durante la settimana e attività comprese, ma questa prima edizione 2020 è stata completamente finanziata da alcune aziende private del Mugello, quindi è completamente gratuita, restano a carico dei partecipanti il vitto, l’alloggio, i trasferimenti e le attività extra (noleggio e-bike, ecc.).

La partecipazione all'Innovation Week è fluida, discontinua ed informale. Ogni partecipante potrà partecipare all'intera settimana, come a momenti specifici. Benvenuti sognatori, benvenuti a Marchisoro HUB.

PROGRAMMA

La presentazione, alla quale tutti i partecipanti sono invitati, è prevista per lunedì 29 alle ore 14.30 presso Marchisoro HUB. Il programma si divide in attività mattutine e pomeridiane con sessioni di 1h30 minuti più confronto e lavoro in loco

Lunedì: presentazione evento ed attività di hiking lungo la via degli dei (1h30)

Martedì: Giada Ciampi e Matteo Lucii, Visita dell'Atellier Frizti

Mercoledì: Jacopo Romagnoli, Fabio Viola, Andrea Borchi e Tour in E-bike

Giovedì: Lorenzo Sciadini, Gianluca Lisi e uscita al tramonto con il fotografo Mirko Borselli

Venerdì: Roberto Brunetti, Carlo Ducci ed Aperitivo e tour a Firenze con Exclusive Connection