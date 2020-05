Mobilità urbana. NIU apre il Flagship Store a Roma, negozio monomarca

Design firmato NIU

Venerdì 29 maggio alle 15.30: NIU, leader mondiale di soluzioni di mobilità urbana intelligente, apre il suo primo Flagship Store nella città di Roma. Il negozio monomarca propone la filosofia di design firmato NIU e si trova in Viale dei Parioli 114, 00197, Roma.

Il Flagship Store di Roma Parioli, è un ampio negozio di 95 m² interamente dedicato al marchio NIU e ai suoi prodotti. Il Flagship Store viene lanciato in collaborazione con KSR come progetto collaborativo a seguito della crescita di NIU nel mercato Italiano. Il Negozio ha due vetrine con gli ultimi prodotti in mostra, compresi gli ultimi modelli.

NIU Italia attualmente offre scooter collegati delle serie NQi, MQi e UQi. L'interno è dotato degli ultimi elementi di design del negozio NIU 2020, incluso un laboratorio NIU all'avanguardia per l'assistenza e le riparazioni. La capacità del negozio è di un minimo di 11 diversi scooter e avrà modelli NIU attuali e futuri disponibili per test drive.

Il design di questo nuovo negozio di scooter elettrici NIU è stato completamente riprogettato per riflettere al meglio le tendenze del mercato che coincidono con la visione di NIU. L'anello luminoso a LED che rappresenta il faro degli scooter è sull'insegna e rappresenta l'arredamento del negozio. Gli scooter sono presentati sui tradizionali multi-display NIU e sono completati dall'intera gamma di accessori NIU e batterie al litio.

La campagna di crowdfunding

NIU è stata lanciata nel 2015 con una campagna di crowdfunding che è rapidamente diventata la campagna di maggior successo in Cina e una delle dieci campagne di crowdfunding di maggior successo al mondo. Da ottobre 2018, NIU è stata quotata al NASDAQ e da allora ha venduto oltre un milione di scooter in tutto il mondo attraverso la sua rete di vendita globale.

La APP Cloud NIU

Tutti i veicoli NIU sono collegati alla APP Cloud NIU consentendo ai clienti di monitorare il proprio veicolo 24/7 tramite un'app Android / iPhone. I clienti possono controllare lo stato della batteria, visualizzare la cronologia di guida, individuare il proprio veicolo ed essere avvisati di eventuali movimenti non autorizzati del proprio scooter.

​Francesco Zhou

"Roma è una città dove muoversi su mezzi a due ruote è una necessità, farlo rispettando anche l’ambiente, porterà benefici a tutti i romani", dice Francesco Zhou, Partner per l’ Italia dei NIU Flagship Store. E aggiunge “In questo periodo di emergenza dove spostarsi in sicurezza individualmente è un bisogno primario, vogliamo beneficiare i nostri clienti con uno speciale sconto mobilità del 10% per i primi 20 clienti, il giorno dell’ apertura. Per ringraziare la città che ci ospita e dare un contributo visibile alla sicurezza dei lavoratori romani”.

“Il nostro negozio è supportato da un team professionale di esperti NIU che non solo mostrano le opzioni e i vantaggi dei prodotti NIU, ma forniscono anche un servizio clienti su misura, offrendo aiuto e consulenza per sfruttare al meglio i veicoli NIU. Riteniamo che collaborare con la NIU contribuirà a promuovere uno stile di vita più ecologicamente orientato e ridurre il livello di inquinamento tossico a Roma”

NIU si posiziona come leader di mercato nella mobilità elettrica urbana, anche grazie agli incentivi ECOBONUS statali e regionali, permette al cliente di avere uno sconto del 30% rottamando un vecchio modello termico. Un gran vantaggio per il cliente. Per organizzare un test drive o un colloquio, si prega di contattare Niu Store Roma all’indirizzo romaparioli@niubilitytech.eu

Il giorno dell’ inaugurazione, il negozio darà uno speciale sconto apertura del 10% per i primi 20 clienti.

A proposito di NIU

Come fornitore leader mondiale di soluzioni di mobilità urbana intelligente, NIU progetta, produce e vende ciclomotori intelligenti ad alte prestazioni. Dalla sua fondazione nel 2014, NIU ha fatto crescere il suo marchio globale in Europa, Asia e America. NIU ha un portafoglio di prodotti semplificato composto da cinque serie: NQi, MQi, UQi, Gova, NIU Aero con più modelli o specifiche per ogni serie. Il portafoglio di prodotti semplificato di NIU che risponde alle esigenze di diversi segmenti del moderno residente urbano, pur essendo unito attraverso un linguaggio di design comune che enfatizza stile, libertà e tecnologia. NIU ha adottato un modello di vendita al dettaglio omnicanale, integrando i canali offline e online, per vendere i nostri prodotti e fornire servizi. NIU ha ricevuto numerosi prestigiosi premi internazionali di design, tra cui il Red Dot e IF tedesco, l'iDEA degli Stati Uniti, il G-Mark giapponese e la Stella rossa cinese. Per ulteriori informazioni, visitare www.niu.com/it/.

I modelli di punta

NQi GT PROGETTATO PER LA VELOCITÀ

Lo NQi GT ha tre modalità di guida uniche (SPORT, DINAMICO ed E-SAVE). Abbiamo creato uno scooter che ti consente di guidare più velocemente e più lontano nella tua città.

PERFORMANCE

Uno scooter più veloce. NQi GT scivola tra le tortuose strade della città o permette di percorrere i grandi viali con più facilità. Nella modalità SPORT, la velocità massima dell'NQi GT è di 70 km/h, rendendo i giri in città più veloci che mai.

La NIU NQi-Series utilizza delle batterie agli ioni di litio all'avanguardia (di Panasonic). Con una garanzia di due anni e con peso di soli 10 kg si può ricaricare facilmente in ufficio o a casa. La batteria 29aH si ricarica completamente in sei ore, fornendo un'autonomia di 50-70 chilometri, che equivalgono a circa 4 giorni di utilizzo urbano.

29Ah Capacità compatta. 10Kg, incredibilmente leggero. 7 ore tempo di ricarica. 2 anni garanzia. 80*km. Autonomia urbana estesa.

L'NQi-Series ti da 50-80 chilometri di libertà con una sola carica. Non è solo uno scooter, è un nuovo veicolo di esplorazione urbana. Per andare al lavoro e per la gita del weekend.

MQi+ DIVERTIMENTO PER DUE

Il nuovo modello della Serie MQi combina uno stile moderno con un design elegante, ed ora ha spazio per due. Design migliorato, comandi facili da usare, progettato per due.

DESIGN

UNO SCOOTER PER IL TUO STILE

Con cinque colori, l'MQi+ dà la libertà a ciascuno di scegliere lo scooter per il proprio stile. Lo MQi+ prende il design di classe mondiale della Serie M e lo aggiorna per due persone. Il quadro strumenti LCD intelligente e i comandi di facile utilizzo rendono l'MQi+ ideale per glii spostamenti urbani di tutti i giorni.

Eredità di una leggerezza moderna. Il modello MQi-Series è l'evoluzione del design NIU che dà una svolta moderna all'eredità del design motociclistico. 5 Colori. 2 Stili. 1 unico divertimento. Ognuno ha il proprio stile, perciò abbiamo creato un colore per ciascuno.

MQi-Series è stato creato per un singolo conducente, ogni elemento crea un'esperienza personalizzata.