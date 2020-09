Sinaptica conferma il trend di ripresa della produzione industriale italiana

L'Istat ha stimato che a luglio l'indice destagionalizzato sia cresciuto del 7,4% rispetto a giugno. L'Unione Nazionale Consumatori rileva che "la crescita è lenta e il gap da colmare con i livelli pre-Covid è ancora consistente, ma l'importante è che il trend positivo prosegua". Anche Sinaptica stima un trend positivo per i prossimi mesi nel settore della simulazione virtuale.

Sinaptica srl

Sinaptica srl ha sede a Firenze e offre servizi di supporto allo sviluppo e alla progettazione di prodotti tecnologici innovativi: ma ha un ruolo determinante anche nelle simulazioni software in aziende più tradizionali che intendono rinnovare il loro approccio alla valutazione dei materiali impiegati nelle loro produzioni.

I servizi di simulazione offerti da Sinaptica sono legati principalmente alla verifica delle prestazioni strutturali: dalla semplice verifica che un prodotto resista all’azione di un determinato carico o peso, come le componenti strutturali o gli accessori dei veicoli più diffusi (automobili. motociclette, aeromobili, strutture navali o aerospaziali, minicar, monopattini elettrici, ecc.) fino a situazioni più complesse come i crash-test o la simulazione di incidenti che possano coinvolgere parti specifiche di altri veicoli (portiere, interni di camper o roulottes, rimorchi, ecc.). Un'altra importante area di sviluppo è quella della sicurezza, dai materiali usati nei prodotti, ai caschi per moto.





Sinaptica, startup specializzata nei servizi di supporto ai prodotti tecnologici innovativi, conferma il trend di ripresa della produzione industriale italiana.

Al momento Sinaptica sta valutando nuove opportunità di business in tutti questi settori, e in particolare in quello automotive, per sfruttare al meglio il proprio know-how scientifico e tecnico ed estendere a nuovi mercati e nuovi potenziali clienti la propria collaborazione professionale.

Daniele Barbani

"Il nostro tipo di approccio” spiega l'ing. Daniele Barbani di Sinaptica “si integra perfettamente con la progettazione classica: ad esempio nel caso di un nuovo veicolo permette all'azienda di svilupparlo già con un’ottica rivolta alla sicurezza e di evitare di stravolgere il layout, perché la simulazione virtuale permette di ripetere più volte i test in tempi relativamente brevi, mentre i crash-test reali vengono eseguiti solo nella fase finale di progettazione”.

La simulazione virtuale permette di testare più volte variazioni di forma, di materiale o di qualsiasi cosa il progettista abbia necessità di valutare. Inoltre, è possibile osservare il comportamento di ogni singolo componente (come si deforma istante per istante, come interagisce con gli altri componenti, ecc.) da molti punti di vista. In un crash-test reale non è sempre possibile fare valutazioni così puntuali.

Sinaptica annovera esperti che hanno maturato esperienza nel settore della simulazione di crash-test, con pubblicazioni scientifiche presentate a convegni nazionali e internazionali.

"Nonostante la condizione di emergenza in cui stiamo vivendo” conclude Daniele Barbani ”i servizi che offre Sinaptica non impediscono di lavorare in modalità smart-working: pertanto, per tutto il periodo di lockdown è stata garantita la continuità di tutte le attività in corso e il supporto ai clienti in caso di necessità".





CONTATTI

T: +39 055 0988353 M: info@sinapticasrl.com

Piazzale Donatello 2, 50132 Firenze

Qui il link al sito

PER CONFERENCE DA REMOTO

SKYPE FOR BUSINESS & MICROSOFT TEAM

DANIELE.BARBANI@SINAPTICACOMPANY.ONMICROSOFT.COM

ZOOM DANIELE.BARBANI@SINAPTICASRL.COM