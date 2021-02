Un libro e un disco. Simone Di Matteo da PechinoExpress a classifiche musicali

--- di Francesca Lovatelli Caetani - Trendiest News --- Simone Di Matteo da Pechino Express alle classifiche musicali: È la prima volta nella storia che un libro diventa un disco “L’amore dietro ogni cosa” è sicuramente un testo letterario d’avanguardia e lo stesso autore, Simone Di Matteo, si ritiene fortunato ad aver concepito la raccolta antologica di racconti che dal 2016 non ha smesso di essere in continua evoluzione e oggi, grazie alla collaborazione con il cantante Andrea Crimi e l’etichetta New Music International è divenuto il primo concept album musicale a livello mondiale. Il libro premiato durante l’evento “L’arte dice no alla violenza” organizzato al Centro Espositivo Elsa Morante da A.I.D.E. Nettuno è andato in seguito in scena a teatro per la regia di Guido Del Vento dando vita ad uno spettacolo coraggioso e di grande impatto. Un sold out dietro l’altro - ricorda soddisfatto l’ex viaggiatore di Pechino Express, che da quel viaggio in compagnia dell’opinionista più amata della televisione italiana Tina Cipollari tra le civiltà perdute dell’America Latina è tornato ad indossare la veste che più gli si addice, quella dello scrittore più volte prestato alla tv.

Intervista a Simone Di Matteo

Un disco da primato in uscita per la New Music International, cos’altro ci riserva L’amore dietro ogni cosa?

Vorrei saperlo anche io. Quando l’ho scritto non avrei mai immaginato che potesse trasformasi prima in una piece teatrale e poi in un album musicale. È nato tutto in modo improvviso e spontaneo. L’amore dietro ogni cosa ha scelto me ed io ho scelto di seguire il flusso di emozioni che mi trascino dentro. Il mio agente, Alberto Cellerino, mi ha detto che il regista Carlo Fenizi vorrebbe realizzarne una pellicola cinematografica per il grande schermo. Quando e se accadrà tornerò sicuramente a raccontarvelo.

Anne è il primo singolo...

Primo di tredici tracce disponibile dal 12 febbraio in radio e nei principali digital store. Anne racconta la storia di una donna alla ricerca di un’amore che non riesce a trovare. Non è stato difficile per me tradurre in musica i racconti contenuti nell’opera madre. La liricità dei testi mi ha permesso di dar vita a dei brani dal sapore variegato che sanno di spezie, di zucchero, ma anche di sale per guarire le ferite. Mi sono avvalso del paroliere Simone Pozzati per condire il tutto! Non mi ero mai cimentato nella stesura di canzoni e mi ritengo soddisfatto dell’intera operazione. È la prima volta nella storia che un libro diviene un disco, nonostante il binomio tra musica e letteratura ampiamente dimostrabile mai nessuno aveva pensato di realizzare questo “piccolo miracolo”.

Come è nata la scelta del cantante?

Sono attento agli emergenti, di qualsivoglia natura essi siano. Dopo un’accurata ricerca mi sono imbattuto in “Nero Asfalto”, il singolo d’esordio di Andrea Crimi curato da Enrico Palmosi, e la sua vocalità mi ha colpito subito. La sua è una voce molto particolare, differente da qualsiasi altra. È questo quello che cercavo, qualcuno che rimanendo fedele a se stesso potesse arrivare a toccarmi il cuore così come hanno fatto i protagonisti delle mie storie.

Cosa ti aspetti dall’album?

Ho imparato da diverso tempo che non bisogna aspettarsi mai niente da qualcosa o qualcuno. Vorrei solo fosse possibile riuscire a sradicare ogni preconcetto sull’ amore. L’amore prima di tutto, non smetterò mai di ripeterlo, è un atto di coraggio, nonché un’arma micidiale contro la violenza e ogni forma di discriminazione. In questo senso credo che amare non è solo un diritto, è specialmente un dovere. Perché l’amore ci rende liberi da ogni paura. Ma per amare realmente e incondizionatamente, occorre prima imparare ad innamorarsi di se stessi.