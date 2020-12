Un Natale di gioia. Fratelli di San Francesco d’Assisi a fianco dei bisognosi

Le attività della Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi sono da sempre orientate al supporto della comunità e alla tutela delle fasce più fragili. Anche per questo difficile Natale 2020, i Fratelli di San Francesco hanno deciso di non tirarsi indietro e si sono mobilitati per organizzare un pranzo di festa capace di riscaldare i cuori di molte persone in difficoltà, in Via Saponaro 40. Lasagne, allegria e un grandissimo panettone, aspettano tutti coloro che decideranno di bussare al portone dei Fratelli di San Francesco d’Assisi.

I Rotary Club di Milano

Questa non è, però, la prima iniziativa che i Fratelli di San Francesco avviano per questo periodo di festa. La Fondazione, infatti, è stata scelta dal Rotary Club Milano International Net, presieduto per questo anno rotariano dal Dott. Andrea Melacini, come beneficiaria del progetto distrettuale: Buoni Spesa 2020.

Sono stati donati dei voucher, del valore di 25 euro l’uno, che le famiglie seguite dai Fratelli di San Francesco potranno spendere presso i punti vendita “UNES” e “Iper. La grande i”, per acquistare prodotti e viveri rendendo più liete queste feste. Si tratta, quindi, di un progetto condiviso, con l’obiettivo comune di restituire a queste famiglie quella dignità di cui molto spesso si sentono private.

I Rotary club milanesi, in campo negli scorsi mesi per affrontare l’emergenza sanitaria, hanno promosso anche questa iniziativa per un supporto divenuto purtroppo necessario, anche in una comunità economicamente e socialmente avanzata come quella milanese. Tutti i Club del Distretto, in collaborazione con UNES-IPER, sostengono persone e famiglie in difficoltà economica consegnando 4.500 buoni spesa del valore di 25 euro l’uno in prossimità del periodo natalizio. Qui l'elenco dei punti vendita che hanno messo a disposizione le loro strutture.

Un panettone a tutte le persone ospitate

La Fondazione, inoltre, in questi giorni di festa, grazie a donazioni di privati e aziende, potrà regalare un panettone a tutte le persone ospitate nei suoi centri di accoglienza e a tutti quei nuclei familiari che di norma ricevono il pacco viveri.

Negli anni, i Fratelli di San Francesco hanno sempre offerto ai poveri assistenza gratuita e accoglienza, cercando di costruire per ogni persona un percorso di integrazione e di autonomia sociale, abitativa e lavorativa. Minori, adulti e anziani, indipendentemente dalla loro provenienza o credo religioso, vengono accettati e tutelati nei centri della Fondazione: nelle case di accoglienza, alla mensa, nelle comunità per i minori, nei servizi a favore degli anziani, ma soprattutto nel poliambulatorio medico, dove medici qualificati curano i pazienti a costo zero.