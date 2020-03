UnaSceltaalGiorno dà voce a sentimenti ed emozioni al tempo del Coronavirus

Il Coronavirus, ci sta dando un messaggio forte, NOI non siamo individui, siamo una collettività fatta da individui, che co-abitano un pianeta chiamato TERRA

EQUILIBRIO

Il nostro compito è quello di mantenere in equilibrio un eco-sistema di cui noi facciamo parte... Purtroppo oggi questo eco-sistema è stato contaminato e la vittima è l'uomo stesso, colui che invece di distruggere, dovrebbe preoccuparsi di mantenere saldo questo equilibrio.

La società negli ultimi 40 anni ha vissuto secondo un modello individualistico, consumistico e materialistico: oggi di fronte ad una grande difficoltà ha scoperto che non può vivere a prescindere dagli altri, che la sua salute e benessere dipendono dagli altri, che la ricchezza economica dipende dalle scelte degli altri, che la nostra voce e il nostro sentire possono arrivare lontano e saper comunicare agli altri è fondamentale perché ciò che diciamo “contamina” il cuore e la mente del mondo e porta gli altri a compiere delle “scelte” di conseguenza.

#UnaSceltaalGiorno

Oggi l’Hasthag #UnaSceltaalGiorno, desidera dare voce ai sentimenti, agli stati d’animo, alle emozioni della gente al tempo del Coronavirus, ma soprattutto essere la testimonianza di un cambiamento sociale nelle abitudini e nelle “scelte”, il vissuto di un periodo storico che non ha precedenti.

Tutto questo può rappresentare un’opportunità: #UnaSceltaalGiorno, è un messaggio forte in grado di coinvolgere attraverso un’attività digital/social un numero di persone considerevole tra cui VIP che diventino espressione di un movimento di pensiero, che grazie a scelte responsabili e consapevoli, porteranno più in fretta alla guarigione.

Attraverso le disposizioni governative, ci troviamo nostro malgrado a rispettare regole per il nostro bene e quello della collettività, #iorestoacasa, da noi condiviso, non tiene però conto di quanto questa decisione abbia influito a livello psicologico, l’hasthag #UnaSceltaalGiorno, in questo momento sta creando non una separazione e isolamento sociale, ma aggregazione virtuale, dove le persone stanno rispondendo attraverso video e immagini, condividendo la loro vita quotidiana in casa, i loro stati d’animo e creatività, un mondo da raccontare e immortalare!

Nicoletta Bucci ed Edoardo Stoppa

Hanno dato vita all’hasthag #UnaSceltaalGiorno, Nicoletta Bucci ed Edoardo Stoppa (Nel 2016 ha ricevuto dal Ministero della Salute l’Onorificenza al Merito della Sanità Pubblica e che è anche portavoce di questa iniziativa). Oltre a altri personaggi che, giorno dopo giorno, stanno rispondendo con video e immagini (Juliana Moreira, Andrea Piovan, Ellen Hidding, Emanuela Folliero etc…)

Alcune iniziative già hanno ottenuto una buona partecipazione, anche se è mancato il tempo per diffonferle a un pubblico molto vasto: il 13 marzo sono stati lanciati il video #abbracci #andràtuttobene - montaggio e voce @piovan-andrea Voce di Mediaset, i Documentari della BBC Italia e LIVE NON È LA D’URSO.

Il 14 marzo #CELAFAREMO realizzato grazie a video inviati da “amici” Italiani di tutta Italia, e USA, e Vip

Oggi, 17 marzo, in occasione dell’Anniversario dell’Unione d’Italia, molti vip sono i protagonisti di un video on line sui social network di #unasceltaalgiorno e su quelli dei personaggi coinvolti e il cui slogan è

“ DISTANTI MA UNITI, CE LA FAREMO, W L’ITALIA “.

Nella foto di copertina di questo articolo: Francesca Lovatelli Caetani

Alcuni dei nomi che hanno aderito l'iniziativa:

