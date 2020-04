Webinar di Itai Green. COVID-19 come catalizzatore per l'innovazione?

Practical Israeli Technology for the Day after COVID-19

Ne parliamo con Itai Green, fondatore e CEO di Innovate Israel, attraverso un webinar dedicato ad Israele il 23 aprile, ore 15 per apprendere nuove strategie da applicare nell'era post - covid.

Alcune delle migliori start-up israeliane in sessioni flash di 3 minuti presenteranno le loro peculiarità.

Il webinar sarà in inglese.

Itai Green

Itai Green è riconosciuto come uno dei principali attori dell'ecosistema Startup di Israele, in grado di collegare le società globali con il mondo dell'innovazione: così da creare soluzioni tecnologiche avanzate. Anche nel settore turistico.

"La tecnologia ha un effetto significativo sulle nostre vite oggi e sul modo con cui queste appariranno il giorno dopo il COVID-19. Ci aspettiamo di vedere la crescita dell'impatto tecnologico sul turismo, a seguito di questa crisi. La crisi è da sempre un'opportunità d'oro per sancire e rendere salda la collaborazione tra gli imprenditori, fondatori di di start-up, e le più tradizionali istituzioni di turismo" ha dichiarato ITAI GREEN.

Gabriele Milani

"Non potevano non cogliere questa oppurtunità e coinvolgere, ancora una volta, Itai Green in un evento dedicato alla formazione, condividendo con Israele le novità tecnologiche che crediamo fermamente, come FTO, potranno dare un nuovo ed eccezionale impulso al settore del turismo. Per conoscere le importanti prospettive legate all'innovazione FTO aveva già programmato una visita in Israele con un focus specifico su turismo e tecnologia. Desiderosi di tenere vivo il desiderio della conoscenza del settore, abbiamo per ora colto questa opportunità di approfondimento, solo rimandando il nostro effettivo viaggio nella Start Up Nation" ha esordito Gabriele Milani, direttore di FTO - Federazione Turismo Organizzato, organizzatore dell'incontro.

Avital Kotzer Adari

"Israele è un Paese che ha una grandissima capacità di accogliere i cambiamenti e di indirizzarli al benessere dei propri abitanti e/o dei propri turisti. Abbiamo usato e usiamo tutt'oggi la tecnologia per far fiorire il deserto o per esplorare i nostri splendidi fondali, facendo così crescere il turismo in settori davvero innovativi. Ci prepariamo ora come sempre con grande speranza ai cambiamenti che si stano verificando, mettendo tutta la nostra capacita' innovativa al serivizio del nuovo turismo che si sta delineando" ha dichiarato Avital Kotzer Adari direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

I giovani imprenditori protagonisti dell'incontro

https://bridgify.io

Aiutare i rivenditori di viaggi a proporre prodotti durante la crisi COVID-19, creando nuovi flussi di entrate: una piattaforma globale e scalabile per potenziare OTA e hotel, offrendo un itinerario personale di viaggio completo in un'interfaccia utente efficiente, semplificando così l'esperienza del viaggiatore.



https://www.howazit.com

Un approccio olistico, incentrato sul cliente, dando vita ad una piattaforma di comunicazione cliente end-to-end intelligente e semplice. Una suite di prodotti disponibile nel suo insieme o come moduli indipendenti per consentire di accrescere la soddisfazione e la fedeltà del cliente finale.

https://www.optimize.pruvo.com/

Una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per aumentare la redditività delle compagnie di viaggio, monitorando il prezzo delle prenotazioni alberghiere già vendute e prenotando nuovamente un'offerta più economica una volta che il prezzo della camera scende.

https://fixel.ai/

Una piattaforma in grado di ottimizzare i media, migliorando le campagne di re-targeting fino al 100%.

www.soundtrackai.com

Presentazione di un sistema di screening dei passeggeri per i sintomi di COVID-19.



www.hotelmize.com

Per le agenzie di viaggio, una serie di algoritmi basati su dati provenienti da 23 milioni di tariffe alberghiere si propone una soluzione di ottimizzazione degli utili.

www.whizar.com

L’utilizzo di algoritmi attraverso i quali si propone alle agenzie di incassare i pagamenti dei voli aerei nel momento ottimale, generando risparmi e maggiore flessibilità per il viaggiatore.



https://www.whosyourguest.com

Una piattaforma di calcolo deii margini di profitto per gli hotel nei prossimi mesi, mostrando possibili soluzioni che consentiranno un risparmio di denaro.



https://vayyar.com

Presentazione di sistemi di rilevamento delle minacce e controlli di sicurezza ovunque vi siano grandi raduni di persone.

www.arbitrip.com

Un ausilio per le prenotazioni alberghiere dedicato ai clienti di agenzie di viaggio, fornendo vantaggi competitivi attraverso una tecnologia in grado di procurare soluzioni di alloggio innovative.

https://gamitee.com

Uno strumento di prenotazione sociale per consentire ai clienti finali di confronarsi, acrescendo l'offerta.

www.bookaway.com

Offerta di nuovi prodotti per OTA ed agenzie di viaggio

http://www.bioeye.com

Attraverso la fotocamera dello smartphone poter misurare biomarcatori oculari a corona multipla, per uno screening digitale biometrico, veloce e completo, identificando le persone pre-sintomatiche.

https://www.travaxy.com

Dedicato agli hotel: per organizzare il flusso di viaggiatori con disabilità.