Arriva il generale Figliuolo, avete ancora dubbi sulla deriva autoritaria?

Tutti sono, comprensibilmente, troppo assorbiti dal giubilo per la fine dell'"era Arcuri" per domandarsi chi sia realmente il suo sostituto, il generale Francesco Paolo Figliuolo, nominato da Mario Draghi nuovo "Commissario all'emergenza Covid". Intanto, non passi inosservato che si tratta di una personalità dell'esercito. Una prima domanda, dunque, deve essere posta: perché, per contenere un'emergenza che ci dicono essere epidemiologica, è stato nominato un generale dell'esercito e non, ad esempio, un medico? Da subito, in effetti, si è detto a tambur battente che quella contro il Covid-19 è una guerra contro il nemico invisibile. E da tempo noi abbiamo sostenuto che sta subentrando nel Paese un ordine militarizzato, con coprifuoco e bollettini di guerra, con misure paramarziali e dispiegamento dell'esercito per le strade. Insomma, chi parlava di preoccupante militarizzazione del Paese e di deriva autoritaria in atto sarà, da oggi, meno facilmente confutabile.