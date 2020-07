Call center, reportage di Luna contro gli operatori telefonici. Non sul lavoro

"Come ti sei permesso di attaccarmi il telefono?". Il tono era minaccioso. Come di un fidanzato tradito". Così parte la tirata contro i centralinisti degli operatoti telefonici di Riccardo Luna su "La Repubblica", noto rotocalco turbomondialista e voce del padronato cosmopolitico. Che siano fastidiose tali chiamate, va da sé. Quel che stupisce - o forse no - è che nell'articolo non v'è un solo rigo sulla condizione lavorativa e contrattuale dei centralinisti. Non uno.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).