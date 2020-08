Capitalismo terapeutico, dopo l'Italia anche Spagna e Germania su stessa onda

Per mantenere viva l'emergenza e, con essa, il regime emergenziale (che è già trapassato in "nuova normalità"), il ministero della salute sta conteggiando come morti per Covid anche soggetti che si erano negativizzati. È un fatto gravissimo, funzionale al nuovo regime di razionalità politica autoritaria. E se Atene piange, Sparta non ride. Infatti, la Spagna di Sanchez si sta militarizzando per contenere i contagi. E la Germania di Frau Merkel vieta la grande manifestazione contro il regime terapeutico di sabato 29. Non mi stanco di ribadirlo: siamo nel bel mezzo di una riplasmazione autoritaria e verticistica del capitalismo su scala planetaria.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).