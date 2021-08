Col Green Pass non saremo liberi, anzi lo saremo meno di chi non l'avrà

L'immunità più importante da raggiungere è l'immunità dal gregge. Occorre compiere il prima possibile l'esodo dal lockdown cognitivo. Anche con l'infame tessera verde non sarete liberi. Anzi, lo sarete ancor meno di chi non l'avrà. È infatti superfluo rammentare che non è libero non solo chi, privato della tessera verde, è degradato a cittadino di seconda classe: non libero è anche chi deve ogni volta dimostrare di essere libero esibendo apposite tessere richieste dal biopotere. E, con ciò, facendosi tracciare sempre e comunque. Il green pass è una app Immuni che ce l'ha fatta. I più obbediscono cadavericamente, ritenendo che quella sia la sola via per porre fine allo stato di emergenza: non capiscono, almeno per ora, che lo stato di emergenza non finirà mai, proprio nella misura in cui essi obbediscono cadavericamente. Avete visto cosa sta accadendo in Israele? Uno dei Paesi più benedetti dal siero sempre laudando in saecula saeculorum si trova di nuovo in una situazione critica.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).