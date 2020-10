Contagi giù? Merito del governo. Aumentano? Colpa nostra. La beffa del governo

Se i contagi calano, è merito del governo. Se aumentano, è colpa dei cittadini. Ma ancora non avete capito come si fanno beffe della vostra intelligenza? Non vi rendete conto di come vi prendono in giro e vi umiliano? Fanno il DPCM, dicono che ci vogliono settimane per valutare l'efficacia e dopo pochi giorni fanno un nuovo DPCM. La guerra è pace.

La libertà è schiavitù.

L'ignoranza è forza.

Andrà tutto bene.

In nome della sicurezza sanitaria rinunciate alla libertà.

