Coronavirus amico dei dominanti Usa. L'obiettivo è spazzare via i deboli

L’ho detto e lo ridico. È bastato un virus a far crollare il castello di menzogne dell’ordine del discorso liberista. Il quale sempre, con voce sicura e indisponibile al dialogo, ha sostenuto l’esigenza delle privatizzazioni e dei tagli lineari alla spesa pubblica, nonché della drastica riduzione degli ospedali pubblici. I quali, per il logo liberista, figurano sempre e solo sotto la voce “spese inutili”. Tale fu il caso, a Roma, dell’ospedale Forlanini, specializzato in malattie polmonari e fatto impietosamente chiudere dal nuovo ordine liberista e dall’union sacrée di destra bluette e sinistra fucsia, egualmente allineate con il mercatismo assoluto.



Ebbene, l'orrore del liberismo il Coronavirus lo ha già mostrato da noi, in Italia, rivelando la follia della potenza privatizzatrice e dei tagli al pubblico. Ma ancor più lo rivelerà non appena arriverà negli Usa, dove, in assenza della sanità pubblica, le fasce più deboli della popolazione saranno letteralmente condannate a morire da subito. È questa, in fondo, l’essenza di quell’astrazione concretissima chiamata capitalismo: condannare l’umanità alla quotidiana lotta per la sopravvivenza, facendo sì che taluni abbiano il superfluo e altri manchino del necessario.



Ecco, in sintesi, la libertà dei liberali come ebbe a definirla Fichte: è la libertà di mandarsi in rovina a vicenda. È, aggiungiamo noi, l’avere tanta libertà, quanta se ne può materialmente acquistare. In fondo, il Coronavirus si rivela un prezioso alleato delle classi dominanti d’Oltreoceano: spazzerà via inappellabilmente masse di “deplorables”, come li appellò senza ritegno Hillary Clinton. Agirà, in effetti, come apertamente agirebbero, se solo potessero, i dominanti: rimuovendo, nel vero senso della parola, quante più persone è possibile delle fasce deboli.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).