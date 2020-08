Coronavirus, credete che il cerbero giallofucsia vi lascerà votare a settembre?

Davvero siete così ingenui da pensare che a settembre l'orribile cerbero giallofucsia vi lascerà votare e, dunque, certificare il suo misero fallimento? Ormai - dice il logo terapeuticamente corretto - le votazioni appartengono al passato, con l'emergenza non ce le possiamo più permettere, perché bisogna combattere il virus. Mica sarete dei vili negazionisti che vogliono che si voti, rischiando la diffusione del virus? Così parlò il virologo Ricciardi: "se la circolazione del virus aumenta, a rischio elezioni e scuola". L'aveva anticipato qualche giorno addietro il critico d'arte Tomaso Montanari, che cinguettava proponendo il rinvio delle elezioni in nome dell'emergenza sanitaria. E il bello è che si autoproclama antifascista. Vi sarebbe da ridere, se non vi fosse da piangere. Vi è chiaro, nevvero, dove vogliono arrivare? Prima mandano avanti i virologi, per dare la legittimazione sacrale della scienza alla loro scellerata scelta politica. Benvenuti nel capitalismo terapeutico, che dice addio alle libere elezioni.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).